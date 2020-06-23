У Центрі зайнятості розповіли, на які зарплати можуть розраховувати українці
У Державному центрі зайнятості зараз значно менше вакансій, ніж в минулому і позаминулому році
У середньому 18% всіх вакансій Державного центру зайнятості пропонують мінімальну зарплату
В.о. директора Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк розповіла, на які зарплати сьогодні можуть розраховувати українці.
Про це вона повідомила в ефірі каналу «Україна 24».
«У світі криза. На сьогодні у нас менше вакансій, ніж в минулому і позаминулому році. Сьогодні в Державній службі зайнятості 53 тис. вакансій. Минулого року їх було вдвічі більше», – зазначила вона.
В середньому 18% всіх вакансій Державного центру зайнятості пропонують мінімальну зарплату.
Рівень зарплат:
- 32% вакансій – зарплати 8-10 тис. грн.
- Більше 13% вакансій – це зарплата більше 10 тис. грн.
«Є вакансії на 15, 20 і 30 тис. грн», – додала Жовтяк.
Як відомо, станом на 12 червня кількість безробітних в Україні становить 516 тис., що на 76% або 223 тис. більше, ніж на відповідну дату минулого року.
Нагадаємо, у Службі зайнятості розповіли, як підтримують безробітних під час карантину через Covid-19.
До відома, українцям, які втратили роботу і перебували на обліку у Центрі зайнятості, можна звертатися до органу соцзахисту населення, щоб отримати субсидію.
Зазначимо, в ООН вважають, що в Україні понад 6 млн людей можуть опинитися за межею бідності.
Раніше Центр зайнятості дав роз'яснення, які категорії безробітних мають право на виплати.