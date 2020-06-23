У Центрі зайнятості розповіли, на які зарплати можуть розраховувати українці



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У Державному центрі зайнятості зараз значно менше вакансій, ніж в минулому і позаминулому році

У середньому 18% всіх вакансій Державного центру зайнятості пропонують мінімальну зарплату

В.о. директора Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк розповіла, на які зарплати сьогодні можуть розраховувати українці.

Про це вона повідомила в ефірі каналу «Україна 24».

«У світі криза. На сьогодні у нас менше вакансій, ніж в минулому і позаминулому році. Сьогодні в Державній службі зайнятості 53 тис. вакансій. Минулого року їх було вдвічі більше», – зазначила вона.

В середньому 18% всіх вакансій Державного центру зайнятості пропонують мінімальну зарплату.

Рівень зарплат:

32% вакансій – зарплати 8-10 тис. грн.

Більше 13% вакансій – це зарплата більше 10 тис. грн.

«Є вакансії на 15, 20 і 30 тис. грн», – додала Жовтяк.

Як відомо, станом на 12 червня кількість безробітних в Україні становить 516 тис., що на 76% або 223 тис. більше, ніж на відповідну дату минулого року.

Нагадаємо, у Службі зайнятості розповіли, як підтримують безробітних під час карантину через Covid-19.

До відома, українцям, які втратили роботу і перебували на обліку у Центрі зайнятості, можна звертатися до органу соцзахисту населення, щоб отримати субсидію.

Зазначимо, в ООН вважають, що в Україні понад 6 млн людей можуть опинитися за межею бідності.

Раніше Центр зайнятості дав роз'яснення, які категорії безробітних мають право на виплати.