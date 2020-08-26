Дефіцит держбюджету перевищив 50 мільярдів
Витрати України значно перевищують доходи
За підсумками семи місяців 2020 року дефіцит держбюджету України склав 51,2 млрд грн, свідчать дані Державної казначейської служби.
У тому числі по загальному фонду - 57 млрд грн при плані в 100,8 млрд грн.
Доходи держбюджету склали 588,5 млрд грн, у тому числі по загальному фонду - 508,9 млрд грн при плані в 541,3 млрд грн.
Витрати досягли 636,9 млрд грн, в тому числі по загальному фонду - 566,5 млрд грн при запланованих 586,3 млрд грн.
Запозичення за цей період склали 351 млрд грн, у тому числі 166,7 млрд грн - зовнішні.
Запозичення по загальному фонду склали 345,8 млрд грн при плані в майже 360 млрд грн, зовнішні запозичення по загальному фонду - 161,2 млрд грн.
При цьому Україна виплатила за боргами 236,5 млрд грн (відповідно до плану), в тому числі зовнішніх - 85,24 млрд грн.
До слова, 25 серпня Рада проголосувала за підвищення «мінімалки».
Як повідомлялося, 7 серпня президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати до рівня 5 тис. грн цього року.
Згодом у Раді оприлюднили текст законопроєкту про підвищення мінімальної зарплатні.
Нагадаємо, український бізнес попередив про ризик від підвищення «мінімалки».