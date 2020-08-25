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    Економіка та фінанси

    НАБУ займається приписками: в повітрі розчинилися 800 млн грн, - ЗМІ

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    <p>У НАБУ розповіли журналістам про відшкодовані до бюджету кошти за І півріччя&nbsp;2020 р.</p> - НАБУ займається приписками: в повітрі розчинилися 800 млн грн, - ЗМІ

    У НАБУ розповіли журналістам про відшкодовані до бюджету кошти за І півріччя 2020 р.

    ЗМІ пишуть, що заява Артема Ситника про те, що економічний ефект від роботи НАБУ у І півріччі 2020 року склав понад 1,5 млрд грн, не відповідає дійсності

    17 серпня під час брифінгу директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що економічний ефект від роботи НАБУ в І півріччі 2020 року склав більше 1,5 млрд грн. Однак в офіційній відповіді на журналістський запит видання «ДС» НАБУ вказує іншу суму, яка у понад два рази менша, ніж заявлена Ситником: лише 689 млн грн. Про це повідомляє «Обозреватель».

    У відповіді на запит «ДС» щодо надходження зазначеної суми до державного бюджету України в помісячному розрізі та по статтях надходжень (від реалізації майна, коштів, конфіскованих за вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень тощо) НАБУ повідомило, що насправді бюджет від їх діяльності отримав суттєво меншу від заявленої Ситником суму.

    «За І півріччя 2020 відшкодованих збитків понад 689 млн грн, з яких 1,95 млн грн відшкодовано добровільно особами у ході досудового розслідування, понад 82 млн грн сплачено коштів суб’єктом господарювання та на понад 605 млн грн погашено третіми особами заборгованість, що виникла при вчиненні кримінального правопорушення», - йдеться у відповіді НАБУ на запит журналістів.

    Таким чином, заява директора НАБУ про 1,5 млрд грн економічного ефекту від діяльності відомства не відповідає дійсності.

    Також у відповіді на журналістський запит НАБУ так і не надало відповіді на конкретне питання: за якими саме статтями в помісячному розрізі Антикорупційне бюро перераховувало кошти до державного бюджету.

    Нагадаємо, що наразі у НАБУ працює 653 працівники, з них 245 детективів, а щорічний бюджет на утримання НАБУ складає 1,038 млрд грн.

    бюджет НАБУ Артем Ситник гроші
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