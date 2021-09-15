Politico: Штати можуть передати Україні компоненти системи «Залізний купол»

«Залізний купол» зарекомендував себе в Ізраїлі як один з найефективніших засобів знищення ракет малої дальності

ЗМІ прогнозує, що пропозиція продати або відправити Києву нові протиракетні системи, ймовірно, посилить напруженість у відносинах з Москвою

США можуть продати або передати Україні компоненти системи протиракетної оборони «Залізний купол». Про це пише видання Politico.

Відзначається, що у версію законопроєкту про оборонну політику США на 2022 рік включили поправку, яка вимагає від Пентагону представити Конгресу доповідь з описом варіантів можливого продажу або передачі Україні «існуючих систем», які, ймовірно, не будуть розгорнуті в найближчому майбутньому.

«Пропозиція продати або відправити Києву нові системи протиповітряної оборони, ймовірно, посилить напруженість у відносинах з Москвою, яка з 2014 року веде проксі-війну на сході України і розцінює таку передачу недалеко від її кордону як провокацію. Росія давно скаржилася на американську систему протиракетної оборони в Румунії, стверджуючи, що вона може бути використана в наступальних цілях, але США і НАТО це звинувачення відкинули», – пише видання.

Версія законопроєкту про оборону на 2022 фінансовий рік не визначає будь-яку конкретну систему озброєнь, яку слід передати Україні, але за словами співробітника Конгресу, дві армійські батареї Iron Dome є головними кандидатами.

За даними ЗМІ, у Вашингтоні і Конгресі почули слова міністра оборони України Андрія Тарана, який сказав, що хотів би витратити частину оборонних коштів на нові системи протиповітряної оборони, вказавши, що це може бути і «Залізний купол».

Слід зазначити, що з моменту розгортання в Ізраїлі в 2011 році «Залізний купол» зарекомендував себе як один з найефективніших засобів знищення ракет малої дальності в світі.

Нагадаємо, Україна і США підписали угоду про стратегічну основу оборонного партнерства.

До слова, Кулеба заявив, що Україна вже цього року отримає партію Javelin від США.

Як повідомлялося 31 серпня, Сполучені Штати Америки обіцяють виділити до $60 мільйонів військової допомоги Україні. У повідомленні Конгресу адміністрація Байдена заявила, що пакет допомоги Україні необхідний через «значне збільшення російської військової активності вздовж її кордону», а також через мінометні обстріли й порушення режиму припинення вогню на Донбасі.