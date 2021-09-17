Підприємства Держуправління справами за пів року зазнали 10 млн збитків

До сфери управління Державного управління справами належить 31 підприємство

У першому півріччі 2021 року підприємства Державного управління справами, які обслуговують президента України та вищих посадових осіб, отримали сумарні чисті збитки на суму 10,9 млн грн. Про це свідчить зведений звіт про виконання показників фінансового плану підприємств, повідомляє «Марлін».

До сфери управління Державного управління справами належить 31 підприємство. Серед них 25 працюючих, три непрацюючих та щодо трьох інформація відсутня.

За результатами 2020 року сумарні збитки підприємств Держуправління справами сягнули 21,5 млн грн. Натомість 2019 рік завершений прибутками на суму 1,1 млн грн. Загальна сума кредитних зобов’язань підприємств на кінець півріччя 2021 року становить 1,5 млрд грн. Кількість працевлаштованих осіб на підприємствах ДУС складає 3907 осіб.

Середньомісячні витрати на оплату праці працівників на Держуправління справами склали 12,1 тис грн, на адміністративно-управлінський персонал – 23,3 тис грн, тоді як на керівника – 59,2 тис грн.

Держуправління справами управляє такими державними підприємствами як ДП «Чайка», що забезпечує потреби громадського харчування Офісу президента, Верховної Ради, Кабміну, ДП «Укржитлосервіс», яке займається ремонтами житлових та адміністративних будівель та «Санаторій «Конча-Заспа», який є реабілітаційним закладом для чиновників та інші.

Також Держуправління справами забезпечує діяльність президента України, Верховної Ради, уряду, РНБО, інших державних органів, усіх міжнародних дипломатичних представництв на території держави.

Варто нагадати, що державна резиденція «Синьогора» за п’ять років отримала 57,7 млн грн збитків.

До слова, «Укрзалізниця» отримала 1,4 млрд збитків за перше півріччя.

Зазначимо, за перший квартал 2021 року Міненерго прозвітувало про 1,6 млрд грн збитків.

Також компанія «Укравтодору» за пів року отримала 73,5 млн грн збитків.