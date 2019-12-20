Контакт-центр «Львівгазу» за рік опрацював майже 5 млн звернень новини компаній



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Найчастіше споживачі звертались до контакт-центру щодо звірки особового рахунку

Від початку року оператори Контакт-центру «Львівгазу» опрацювали 4,9 млн звернень споживачів газу Львова та області. Найбільше звернень стосується звірки стану особового рахунку та консультації щодо рахунків за спожитий газ.

Споживачі Львівщини від початку року найчастіше звертались до контакт-центру щодо звірки особового рахунку – 102,4 тис. та консультації з приводу квитанцій – 37,2 тис. Клієнти можуть отримати відповідь на будь-яке питання, зателефонувавши за номером контакт-центру або написавши на електронну пошту.

Окрім того, в Особистому кабінеті на сайті 104.ua також є можливість отримати відповідь на усі запитання. Впродовж року оператори контакт-центру таким чином надали 33 тис. письмових відповідей. Також в Особистому кабінеті є опція замовлення зворотного дзвінка Callback, нею скористались 35,4 тис споживачів газу.

«Ми цінуємо час наших клієнтів, тому працюємо над збільшенням кількості віддалених сервісів. Окрім контакт-центру, Особистого кабінету на сайті 104.ua та мобільного додатку 104Mobile для Android, в цьому році у нас з’явився чат-бот 7104ua у месенджері Viber та мобільний додаток 104 Mobile Light для користувачів iPhone, - розповідає в.о. начальника управління клієнтського сервісу АТ «Львівгаз» Оксана Ростикус. - В чат-боті можна керувати одночасно п’ятьма особовими рахунками, а додаток для iPhone має функцію автоматичного зчитування показань лічильника, за допомогою камери вашого телефону»

Оператори контакт-центру «Львівгазу» працюють від 8:00 до 20:00, без перерви. Отримати консультацію можна за номерами телефонів 032 29 07 104, 032 24 23 104, 067 21 77 104, 067 33 32 104.