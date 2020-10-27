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    Політика

    Тимошенко заявила про перемогу Ляшка на 208 окрузі, але звернула увагу на фальсифікації

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    Тимошенко заявила про перемогу Ляшка на 208 окрузі, але звернула увагу на фальсифікації

    «Батьківщина» звернулися до членів виборчих комісій з закликом забезпечити справедливий результат перегонів

    Партія «Батьківщина» занепокоєна ситуацією, яка склалася навколо довиборів до Верховної Ради у 208-му окрузі на Чернігівщині. Усі соціологічні опитування, які проводилися там під час кампанії, фіксували беззаперечне лідерство кандидата від Радикальної партії Олега Ляшка.
    Про це йдеться у заяві партії.

    «Напевно, саме наближення неминучої поразки висуванця від «слуг народу» змусило владу втратити голову та, згадавши ганебний досвід попередників, вдатися до брудних технологій і відвертих фальсифікацій.

    Адмінресурс, підкуп, залякування, «сітки», наклеп, незаконна агітація в день голосування. Влада не зупинялася ні перед чим. А зрозумівши, що її кандидат, одначе, програв, вже після закриття дільниць взялася спотворювати результати волевиявлення людей.

    Це неподобство має бути зупинено!», – заявили у ВО «Батьківщина». 

    У партії звернулися до членів виборчих комісій з закликом забезпечити справедливий результат перегонів, а правоохоронців – розслідувати факти підкупу та фальсифікації голосування.

    «Батьківщина» вимагає від представників виборчих комісій усіх рівнів забезпечити чесний підрахунок голосів, а правоохоронні органи – дати оцінку кожній заяві про порушення закону під час кампанії та встановлення її результатів, притягнути до відповідальності виконавців та замовників фальсифікацій на 208-му окрузі!

    Влада, яка ганебно програла місцеві вибори та зганьбила інститут президентства своїм фейковим «опитуванням», має визнати поразку і припинити знущатися з людей і закону.

    Українці мають право на чесні вибори! І не раз доводили готовність захищати його!», – йдеться у зверненні. 

    Юлія Тимошенко Батьківщина Олег Ляшко вибори партії
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