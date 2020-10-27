Тимошенко заявила про перемогу Ляшка на 208 окрузі, але звернула увагу на фальсифікації



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«Батьківщина» звернулися до членів виборчих комісій з закликом забезпечити справедливий результат перегонів

Партія «Батьківщина» занепокоєна ситуацією, яка склалася навколо довиборів до Верховної Ради у 208-му окрузі на Чернігівщині. Усі соціологічні опитування, які проводилися там під час кампанії, фіксували беззаперечне лідерство кандидата від Радикальної партії Олега Ляшка.

Про це йдеться у заяві партії.

«Напевно, саме наближення неминучої поразки висуванця від «слуг народу» змусило владу втратити голову та, згадавши ганебний досвід попередників, вдатися до брудних технологій і відвертих фальсифікацій.