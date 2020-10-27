Тимошенко заявила про перемогу Ляшка на 208 окрузі, але звернула увагу на фальсифікації
«Батьківщина» звернулися до членів виборчих комісій з закликом забезпечити справедливий результат перегонів
«Напевно, саме наближення неминучої поразки висуванця від «слуг народу» змусило владу втратити голову та, згадавши ганебний досвід попередників, вдатися до брудних технологій і відвертих фальсифікацій.
Адмінресурс, підкуп, залякування, «сітки», наклеп, незаконна агітація в день голосування. Влада не зупинялася ні перед чим. А зрозумівши, що її кандидат, одначе, програв, вже після закриття дільниць взялася спотворювати результати волевиявлення людей.
Це неподобство має бути зупинено!», – заявили у ВО «Батьківщина».
У партії звернулися до членів виборчих комісій з закликом забезпечити справедливий результат перегонів, а правоохоронців – розслідувати факти підкупу та фальсифікації голосування.
«Батьківщина» вимагає від представників виборчих комісій усіх рівнів забезпечити чесний підрахунок голосів, а правоохоронні органи – дати оцінку кожній заяві про порушення закону під час кампанії та встановлення її результатів, притягнути до відповідальності виконавців та замовників фальсифікацій на 208-му окрузі!
Влада, яка ганебно програла місцеві вибори та зганьбила інститут президентства своїм фейковим «опитуванням», має визнати поразку і припинити знущатися з людей і закону.
Українці мають право на чесні вибори! І не раз доводили готовність захищати його!», – йдеться у зверненні.