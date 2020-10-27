Довибори в Раду: Ляшко відстає від «слуги народу» майже на пів тисячі голосів графіка



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Станом на ранок 27 жовтня Олега Ляшка підтримали 14 878 виборців (32,21%)

Анатолій Гунько випереджає Олега Ляшка на 1,06%

В результаті опрацювання 78,89% протоколів на 208 окрузі, де йде боротьба за вакантне місце депутата Верховної Ради, лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко відстає від представника «Слуги народу» Анатолія Гунька на 490 голосів.

Про це йдеться у даних на сайті ЦВК

Станом на ранок 27 жовтня Гунька підтримали 15 368 мешканців округу (33,27%), а Ляшка – 14 878 (32,21%).

Дещо меншу підтримку здобуває самовисуванка Людмила Давиденко. За неї наразі проголосували 12,5 тис. виборців, що складає трохи більше 27%.

Зазначимо, що у бюлетені також присутні два кандидати з таким же прізвищем як і в «слуги» Гунька. На двох вони набрали майже дві тисячі голосів.

Як відомо, Олег Ляшко відмовляється визнавати результати виборів у своєму окрузі.

Нагадаємо, що підставою для оголошення довиборів до Верховної Ради у 208 окрузі стала смерть члена депутатської групи «Довіра» Валерія Давиденка. Тіло політика з вогнепальним пораненням голови було знайдене ввечері 23 травня в туалеті київського офісу. Кримінальне провадження відкрите й розслідується за статтею 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

Всього ЦВК зареєструвала 18 кандидатів в народні депутати. Серед них - дружина загиблого нардепа Людмила Давиденко, лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко та кандидат від «Слуги народу» Анатолій Гунько.