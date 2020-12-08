Кожна гривня, вкладена в українські дороги, повертає в економіку в три рази більше, – експерти

Вкладання державних коштів у будівництво і ремонт доріг відповідає і висновкам МВФ, на які посилається економіст Кухар

За оцінками незалежної економічної групи макроекономічного аналізу та прогнозування Ukraine Economic Outlook, інвестиції у розвиток інфраструктури України у 2020 році в рамках «Великого будівництва» забезпечили мультиплікативний ефект, за яким кожна вкладена гривня дала економіці 3 гривні 5 копійок прибутку. Такі дані озвучив на форумі «МЕРЕЖА: форум дорожньої галузі» економіст Михайло Кухар, пишуть Українські новини.

«На тлі спаду ВВП у другому кварталі 11,4% і 3,7% у четвертому, за прогнозами наших економістів, у фінальному розрахунку спад ВВП нашої країни був би 11% у четвертому кварталі, якби не питома вага виробництва (Великого будівництва)», – зазначив Кухар.

При цьому, за даними економіста, питома вага Програми «Велике будівництво» у ВВП економіки України зросла з 2,8% у першому кварталі до 10% у четвертому. В цілому ж у структурі проміжного споживання і ВВП України будівництво має найбільший коефіцієнт – 3,4%.

Позитивний ефект інвестицій у розвиток інфраструктури, як пояснив Кухар, пояснюється тим, що державний попит замістив падіння приватного попиту, яке спостерігається під час пандемії і призводить до зниження ВВП.

Вкладання державних коштів у будівництво і ремонт доріг відповідає і висновкам МВФ, на які посилається економіст. Під час форуму Кухар навів слова директора-розпорядниці МВФ Крісталіни Георгієвої, яка сказала про економіку країн G-20: «Якби країни, які мають найбільші бюджетні можливості, збільшили свої витрати на інфраструктуру на 0,5% ВВП у 2021, то зростання світового ВВП до 2025 року мало б стійкий тренд у 2% на рік».

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що у 2020 році Укравтодор встановив рекорд з протяжності відремонтованих і побудованих державних доріг. При цьому їх якість значно покращилася, а вартість одного кілометра знизилася на 4,5 млн гривень.