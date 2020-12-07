Міст Метро через Русанівську протоку перекриватимуть дві ночі

Міст Метро через Русанівську протоку капітально відремонтували рік тому

На мосту Метро через Русанівську протоку виконуватимуть технологічні роботи

На мосту Метро через Русанівську протоку з 00:00 до 5:00 8 грудня і з 00:00 до 5:00 9 грудня буде частково обмежено рух транспорту. Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації.

У ніч проти 8 грудня і в ніч проти 9 грудня на мосту Метро через Русанівську протоку виконуватимуть технологічні роботи.

Під час робіт рух буде обмежено частково.

«Проїзд в обидва напрямки забезпечать! Роботи виконають вночі, щоб менше впливати на трафік», - зазначили в Департаменті.

Як відомо, 1 листопада 2019 року після капітального ремонту відкрили рух автотранспорту мостом Метро через Русанівську протоку. На мосту вклали фінальний шар асфальту. Сучасне покриття, за словами будівельників, прослугує не менше 10 років. Також повністю відремонтували пішохідні тротуари з обох боків мосту.

Нагадаємо, на мосту Метро через р. Дніпро до 13 грудня частково обмежено рух транспорту. Це пов’язано з тим, що на мосту Метро розпочались протиаварійні роботи.

Аби зменшити вплив на трафік, із 08:00 до 14:00 дорожники працюватимуть у напрямку лівого берега, а з 14:00 до 17:00 – у напрямку правого берега.