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    Економіка та фінанси

    Кредитна установа Мінстратегпрому отримала 10,9 млн збитків за перше півріччя

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    Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України було утворене у липні 2020 року - Кредитна установа Мінстратегпрому отримала 10,9 млн збитків за перше півріччя
    Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України було утворене у липні 2020 року
    Фото: Укрінформ

    У Мінстратегпромі збитковість пояснюють недостатнім обсягом отриманих фінансових надходжень

    За перше півріччя 2021 року Державна інноваційна фінансово-кредитна установа прозвітувала про 10,9 млн грн сукупних чистих збитків. Про це свідчить звіт про виконання показників фінансового плану за перше півріччя 2021 року, пише «Марлін».

    Організація входить до сфери управління Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

    У першому кварталі ДІФКУ отримала 4,4 млн грн збитків, а у другому – 6,5 млн грн. У Мінстратегпромі збитковість пояснюють недостатнім обсягом отриманих фінансових надходжень за вказаний період та високими витратами на оплату праці персоналу, які за півріччя склали 8,5 млн грн.

    Також міністерство повідомило, що державна установа має 207,1 млн грн простроченої заборгованості по кредитах з 2004 та 2007 років.

    Наразі поліція розслідує в рамках розпочатого кримінального провадження як радник на громадських засадах віцепрем’єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського вимагав від приватного підприємця неправомірну вигоду для себе та третіх осіб за здійснення впливу на посадових осіб ДІФКУ за виділенням кредитних коштів для розвитку вирощування ягідних культур суниці, лохини та малини на території Київської області.

    Наразі ДІФКУ очолює Олександр Кондратюк.

    Державна інноваційна фінансово-кредитна установа створена з метою здійснення фінансової підтримки інноваційної діяльності підприємців, а також залучення інвестицій для розвитку реального сектору економіки, підвищення вітчизняного потенціалу з експорту продукції, захисту та підтримки національного товаровиробника. У листопаді 2020 року установа була передана до сфери управління Мінстратегпрому.

    Теги: економіка Міноборони оборонна реформа гроші промисловість фінанси уряд
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    Кредитна установа Мінстратегпрому отримала 10,9 млн збитків за перше півріччя