Найбільший металургійний холдинг країни оприлюднив фінзвіт за перше півріччя

Капітальні інвестиції «Метінвесту» досягли $411 млн у першому півріччі 2021 року, що на 31% більше, ніж у першому півріччі минулого року

Попри зростання цін, «Метінвест» у першому півріччі не зміг подвоїти виручку

Консолідований чистий прибуток Metinvest B.V., материнської компанії міжнародної вертикально інтегрованої гірничо–металургійної групи «Метінвест», за підсумками 1 півріччя 2021 року зріс до $2 769 млн у порівнянні з чистим збитком у розмірі $240 млн у першій половині 2020 року.

Станом на 30 червня 2021 року чистий борг групи знизився на 52% з початку року – до $1 016 млн, а чистий борг до EBITDA за останні 12 місяців скоротився на 0,8х – до 0,2х.

Обсяг капітальних інвестицій Групи зріс на 31% у порівнянні з минулим роком – до $411 млн. Витрати на екологічні ініціативи склали $204 млн.

Сума сплачених податків на прибуток зросла у 83 рази з $6 млн у першій половині 2020 року до $500 млн у першій половині 2021.

Коментуючи підсумки першого півріччя 2021 року, генеральний директор компанії Юрій Риженков зазначив, що на тлі відновлення світової економіки та зростання цін на сировинні товари група показала гідні результати. «Ключові операційні показники «Метінвесту» продемонстрували зростання. На тлі збільшення виробництва на двох маріупольських комбінатах, Азовсталі та ММК ім. Ілліча, виробництво чавуну групою зросло на 8% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 4 405 тис. тонн, а сталі – на 10%, до 4 358 тис. тонн. Поліпшення показників на всіх ГЗК призвело до зростання виробництва залізорудного концентрату групою на 5% – до 15 864 тис. тонн. Крім того, після консолідації Покровської вугільної групи у березні 2021 року наш загальний обсяг виробництва вугільного концентрату зріс на 76% – до 2 705 тис. тонн».

За його словами, капітальні інвестиції «Метінвесту» досягли $411 млн у першому півріччі 2021 року, що на 31% більше, ніж у першому півріччі минулого року.

«Наш ключовий новий проект – будівництво стану холодної прокатки на ММКІ, загальний обсяг інвестицій в який тільки на першому етапі перевищить $800 млн. Новий стан дозволить нам розширити лінійку продукції та знайти нові ринки збуту. Зниження впливу на навколишнє середовище – як і раніше один із наших пріоритетних напрямків. Інвестиції групи в екологічні проекти за звітний період перевищили $80 млн», – констатував Юрій Риженков.

При цьому він додав, що компанія здійснила низку значущих для Групи придбань. Поряд з консолідацією Покровської вугільної групи «Метінвест» придбав колишні виробничі активи ДМК, колись одного з найбільших металургійних комбінатів в Україні.

«Ми скористалися сприятливим зовнішнім середовищем і нашими результатами для подальшого зміцнення фінансової стійкості групи. У першому півріччі 2021 року ми направили понад $1 млрд на погашення боргових зобов'язань, знизивши співвідношення чистого боргу до EBITDA за останні 12 місяців до 0,2x. Так, ми достроково погасили значну частину боргу Покровської вугільної групи, повністю виплатили лінію передекспортного фінансування», – зазначив топ-менеджер.

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