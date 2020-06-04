Куди ділись $100 млн? Арахамія забув задекларувати те, про що хвалився у ЗМІ



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«Слуга народу» Давид Арахамія хизувався своїми мільйонами, але не показав їх

Раніше про отримання $100 млн «слуга народу» особисто неодноразово розповідав

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія приховав близько $100 млн, отриманих від продажу своєї компанії, і не вказав їх у своїй декларації.

Про це пише Obozrevatel, зазначаючи, що ще до того, як стати депутатом, Арахамія активно спілкувався зі ЗМІ і практично в кожному інтерв'ю розповідав про неймовірно успішної компанії, яку йому вдалося створити з нуля, а після продати за $100 млн.

Наприклад, про це він розповідав в інтерв'ю Ain і ютуб-каналі Big money.

«Але коли настав час подавати декларацію, виявилося, що $100 млн в ній немає. Або Давид Арахамія збрехав, розповідаючи про свій неймовірний дохід, або ж він «забув» вказати їх у декларації, що є порушенням закону. Є ще один варіант – гроші Арахамія все-таки отримав, але сховав їх від українських податків і перевів на рахунки пов'язаних з собою компаній», - йдеться в матеріалі.

Видання також припускає, що можливо, гроші переказали на Сейшельські острови, де у дружини політика є компанія Global Bay Venture Limited.

Всього у своїй декларації Арахамія вказав, що тримає готівкою 8 млн грн, 900 тис. доларів і 200 тис. євро. У спільній власності з дружиною Арахамія вказав 250 тис. доларів і 100 тис. євро готівкових коштів. А ось банківській системі депутат довірив усього 20 тис. доларів. У декларації наголошується, що минулого року політик зайняв третім особам 698 тис. грн.

У 2019 році Арахамія отримав 157 334 грн заробітної плати від Апарату Верховної Ради. Також від заняття підприємницькою діяльністю він отримав дохід у розмірі 4 724 961 грн, а від відчуження цінних паперів – 870 тис. грн.

Видання також нагадує, що за брехню в декларації Арахамії загрожує штраф від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 42,5 тис. до 51 тис. грн) або громадські роботи на строк від 150 до 240 годин, або позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відповідальність настає в разі, якщо такі відомості відмінні від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. На цю мить це близько 525,5 тис. грн.

Нагадаємо, що українські політики часто не декларують усі свої статки і майно. Зокрема, чоловік генпрокурорки Венедіктової «забув» задекларувати діамантовий годинник Hublot за півтора мільйона гривень.

Також нагадаємо, що «слуга народу» Герус задекларував 8 млн грн доходу за минулий рік.

Цього тижня заступник Єрмака Тимошенко показав свої мільйони.

Крім того, п'ятий президент Петро Порошенко оприлюднив електронну декларацію. Мер Києва Кличко оприлюднив декларацію наприкінці травня.

Зазначимо, що кум Путіна Віктор Медведчук задекларував фрагмент Біблії Гутенберга, науковці просять показати бодай фото.

Соратник Медведчука, на якого записані три телеканали, задекларував 705 млн дивідендів.

Глава уряду Денис Шмигаль оприлюднив інформацію про свої статки. Його родина володіє земельними ділянками, він також має понад 3 млн грн доходів і готівку в доларах:

Раніше свою декларацію показав скандальний «слуга» Тищенко. В неї він вніс брендові годинники, сумки, прикраси і 10 млн готівки.