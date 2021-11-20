Співзасновник Celsius Network запропонував нагородити Нобелівською премією творця біткоїна

Накамото приніс більше матеріального благополуччя сотням тисяч людей, аніж більшість учених-економістів, зазначив головний операційний директор криптолендингової платформи Celsius Network

Творцю біткоїна Сатоші Накамото запропонували вручити Нобелівську премію з економіки за створення цієї криптовалюти. З відповідною пропозицією виступив співзасновник та головний операційний директор криптолендингової платформи Celsius Network Даніель Леон, повідомляє CalcalistTech.

За його словами, Накамото приніс більше матеріального благополуччя сотням тисяч людей, аніж більшість учених-економістів.

Також Леон заявив, що криптовалюта є «інновацією довіри», а до її появи люди були змушені користуватися лише централізованими установами, зокрема банками та урядами.

«Коли ви вкладаєте гроші у банк, він платить вам 0,1% річних, але коли ви позичаєте гроші у банку, ви платите йому 7,73%. Чи це чесно? Ще гірше, коли банки розоряються, уряди рятують їх, а коли проблеми в уряду, вони просто друкують гроші. 30% усіх доларів, які перебувають у обігу, було надруковано за останні 18 місяців», – продовжив глава Celsius Network.

Він зазначив, що це вигідна відмінність криптовалюти, яка може «перевертати все з ніг на голову».

«Ми довіряємо коду, а не якомусь посереднику. В результаті ви можете переказувати величезні суми грошей майже миттєво з неймовірно низькими комісіями, знаючи, що все піде за планом», – сказав Леон.

Невідомо, хто є творцем біткоїну. Найімовірніше, Сатоші Накамото — лише псевдонім, за яким може переховуватись навіть група осіб.

У 2021 році біткоїну виповнилося 13 років. 1 жовтня 2008 була опублікована його «біла книга», в якій Сатоші Накамото опублікував концепцію першої криптовалюти.

Нагадаємо, канадське місто Норт-Ванкувер може першим у світі почати використання теплової енергії від майнінгу біткоїна для опалення житла.

Також платіжна система Mastercard анонсувала інтеграцію криптовалютних платежів. Партнери Mastercard, включаючи продавців та банки, найближчим часом зможуть додати підтримку цифрових активів у власні продукти.

Читайте також: