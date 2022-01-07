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    Події в Казахстані: «червоний» рівень терористичної небезпеки, охорона адмінбудівель та перестрілка

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    Будівлі мерій та відділень поліції у Казахстані потрапили під охорону - Події в Казахстані: «червоний» рівень терористичної небезпеки, охорона адмінбудівель та перестрілка
    Будівлі мерій та відділень поліції у Казахстані потрапили під охорону
    фото: tengrinews.kz

    Силовики взяли під контроль мерії всіх міст країни

    На всій території Казахстану запроваджено «критичний червоний» рівень терористичної небезпеки. Про це повідомляє агентство Tengrinews у своєму Telegram.

    Як зазначається, при ньому спецслужбам дозволяється проводити особистий огляд та огляд речей, транспортних засобів, а також тимчасово обмежувати або забороняти рух транспорту. Крім цього, вони можуть безперешкодно проникати в житлові та інші приміщення, а також контролювати переговори та іншу інформацію, що передається каналами телекомунікаційних систем.

    Крім цього, режим передбачає повну мобілізацію та бойову готовність спецслужб, а також посилення заходів.

    Також співробітники правоохоронних органів Казахстану взяли під контроль усі будівлі мерій та відділень поліції. Про це заявили в ефірі телеканалу khabar.kz.

    Наголошується, що правоохоронці встановили контроль над усіма міськими та районами акіматами у країні.

    Станом на ранок 7 січня з’явилася інформація, що на центральній площі Алмати розпочалася перестрілка. Інтенсивна стрілянина відбувається на площі Республіки, центральній площі мегаполісу. Про це інформує Telegram-канал orda_kz. Військові готуються до зачистки.

    Нагадаємо, за час протестів у Казахстані загинули 18 силовиків, поранено 748.

    5 січня у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алмати, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алмати.

    За кілька годин до цього мітингувальники в Алмати прорвали кордон силовиків та штурмували мерію.

    Згодом казахські силовики почали стріляти по демонстрантах, є жертви – ЗМІ. Крім того, Алмати перетворилися на пекло: у місті пожежі, вибухи й стрілянина (відео).

    6 січня силовики проводили зачистку вулиць Алмати. Як стало відомо, поліція затримала дві тисячі людей, проти протестувальників застосовують зброю

    Нагадаємо, 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до глав країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою в подоланні масових протестів. Токаєв назвав протести актом агресії.

    Токаєв повідомив, що проситиме РФ та Білорусь ввести війська в Казахстан.

    Також президент Казахстану оголосив надзвичайний стан по всій країні.

    Увечері 5 січня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що рада колективної безпеки Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) ухвалила рішення направити колективні миротворчі сили до Казахстану. Рішення прийнято у зв'язку зі зверненням президента Казахстану і «зважаючи на загрозу національній безпеці і суверенітету, викликаної в тому числі втручанням ззовні».

    Зазначається, що рада колективної безпеки ОДКБ ухвалила рішення щодо направлення колективних миротворчих сил до Республіки Казахстан «із метою стабілізації та нормалізації ситуації в країні».

    Як відомо, у Казахстан вже прибули російські та білоруські десантники.

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    Теги: Казахстан Telegram міст
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    Події в Казахстані: «червоний» рівень терористичної небезпеки, охорона адмінбудівель та перестрілка