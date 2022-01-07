Казахський банкір назвався лідером протестів і готовий очолити «тимчасовий уряд»

Мухтар Аблязов заявив, що протестувальники в Алмати щодня питають у нього, як діяти

Мухтар Аблязов наголосив, що не отримував коштів від Заходу для координації протестів

Екскерівник «Банку Туран Алем» (БТА Банк) Мухтар Аблязов, який перебуває за кордоном, назвав себе лідером опозиції та протестів у Казахстані. Про це повідомляє Reuters .

За словами казахстанського банкіра, протестувальники в Алмати щодня питають у нього, як діяти.

Аблязов заявив, що готовий повернутися до Казахстану і очолити «тимчасовий уряд» за умови, що протест «досягне правильного охоплення». Він також наголосив, що не отримував коштів від Заходу для координації протестів.

Нагадаємо, турецькі ЗМІ назвали ціну військової допомоги Путіна Казахстану.

Нагадаємо, 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до глав країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою в подоланні масових протестів. Токаєв назвав протести актом агресії.

Також президент Казахстану оголосив надзвичайний стан по всій країні.

Напередодні уряд Казахстану пішов у відставку, але протестувальникам цього мало.

5 січня у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алмати, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алмати.