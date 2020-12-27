Курс біткоїна вперше наблизився до $27 тисяч

За одиницю криптовалюти пропонують понад 26,6-26,7 тисяч доларів

Курс біткоїна вже перевищує $26 тисяч, що є новим рекордом.

Станом на 6:00 27 грудня курс біткоїна на криптовалютной біржі CoinMarketCap становив близько $26 700, а на біржі Coindesk – близько $26 600.

Нагадаємо, попередній рекорд був встановлений напередодні, 25 грудня, –тоді курс біткоїна вперше перевищив $25 тисяч.

Вартість криптовалюти залишається дуже нестабільною величиною. Після стрімких злетів та спадів 2014 року він нарешті підскочив до понад $2 тис у 2017 році, а до кінця року майже наблизився до $20 тис. Але згодом за короткий час обвалився до $7 тис. За цей час йому пророкували як падіння до нуля, так і стрибок до $300 тис і вище.

На початку 2019 року за одиницю криптовалюти пропонували менше $5 тис, але вже влітку вартість перевалила за $10 тис і після чергового падіння на початку 2020 року почала впевнено зростати. 16 грудня стало відомо, що біткоїн знову почав торгуватися дорожче $20 тис. 20 грудня вартість криптовалюти вперше перевищила 24 тисячі доларів.

Хоча біткоїн залишається нестабільним та ризиковим віртуальним активом, залишається все менше аргументів за те, щоб його ігнорувати. Інші криптовалюти також впевнено зростають, зокрема Ethereum піднявся до $600 за одиницю. Загалом на сьогоднішній день капіталізація ринку криптовалют складає $600 млрд.