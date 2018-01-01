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    Економіка та фінанси

    Курс валют від Нацбанку: долар і євро продовжують рости

    Курс рубля та британського фунта майже не змінилися
    Сьогодні, 5 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 27,88 грн/долар. Про це повідомляє прес-служба Нацбанку України. Тож основні курси валют станом на 5 лютого виглядають так: 27,887139 грн за долар (+ 1 копійка) 34,836614 грн за євро (+ 11 копійок); 0,497620 грн за російський рубль; 39,654655 грн за фунт
    • Сьогодні, 07:58
    • Розсилка

    Курс рубля та британського фунта майже не змінилися

    Сьогодні, 5 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 27,88 грн/долар.

    Про це повідомляє прес-служба Нацбанку України.

    Тож основні курси валют станом на 5 лютого виглядають так:

    27,887139 грн за долар (+ 1 копійка)

    34,836614 грн за євро (+ 11 копійок);

    0,497620 грн за російський рубль;

    39,654655 грн за фунт стерлінг.

    Загалом, порівняно з 4 лютого, долар та євро зросли, а рубль та британський фунт майже не змінилися. 

    Курс долара на міжбанку в продаж 30 січня 2018 року зменшився на 23 копійки - до 27,99 грн/дол, курс купівлі знизився на 23 копійки до 27,96 грн/дол. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок - до 34,82 грн/євро.

    Нагадаємо, міжбанк 29 січня відкрився доларом по 28,46 грн у покупці та 28,49 грн у продажу, але пізніше долар здешевшав до 28,2 грн і 28,23 грн у покупці та продажу відповідно.

    Раніше, 26 січня, офіційний курс валют склав 28,75 грн/дол., 35,66 грн/євро та 5,14 грн за 10 російських рублів.

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