Лідер профспілки гірників просить НАЗК прискорити антикорупційну перевірку глави НКРЕКП

На початку жовтня НАЗК за зверненням Волинця розпочало антикорупційну перевірку щодо голови НКРЕКП Тарасюка

Волинець попросив у НАЗК надати відомості про проходження Тарасюком спеціальної перевірки перед призначенням на посаду члена і глави НКРЕКП

Голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець звернувся до Нацагентства із запобігання корупції (НАЗК) з проханням прискорити проведення перевірки голови НКРЕКП Валерія Тарасюка на предмет корупційного конфлікту інтересів.

Про це йдеться в листі Волинця на адресу голови агентства.

«НАЗК повідомило мене про початок моніторингу та контролю за виконанням головою НКРЕКП актів законодавства з питань запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів… прошу невідкладно повідомити мене про результати розпочатого моніторингу», - йдеться у зверненні.

Окрім того лідер профспілки гірників попросив у НАЗК надати відомості про проходження Тарасюком спеціальної перевірки перед призначенням на посаду члена і глави НКРЕКП.

«Міністерство юстиції зазначило, що упродовж 2019 року до нього не надходив запит про проведення спеціальної перевірки щодо наявності корпоративних прав у Тарасюка… Прошу повідомити, чи проводило НАЗК спеціальну перевірку стосовно Тарасюка до його призначення», — йдеться у звернені.

Просьбу прискорити розгляд звернення Волинець пояснив критичною ситуацією на енергетичному ринку, яка виникла через непрофесійні і корупційні дії керівництва регулятора.

Нагадаємо, на початку жовтня НАЗК за зверненням Волинця розпочало антикорупційну перевірку щодо голови НКРЕКП Тарасюка.

Причиною стали опубліковані тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради дані про сімейний енергетичний бізнес у Валерія Тарасюка.

Зокрема рідний брат голови НКРЕКП керує трейдером електричної енергії, який є контрагентом ряду державних компаній — «Укренерго» та «Гарантований покупець» та в щоденному режимі торгувала електричною енергією.

Окрім того Окружний адмінсуд Києва розпочав слухання справи про звільнення Тарасюка.

Корупційний скандал довкола голови НКРЕКП відбувається на фоні критики дій регулятора з боку ЄС. Так наприкінці жовтня підходи НКРЕКП до регулювання ринку розкритикував Секретаріат енергетичного співтовариства ЄС. Також відповідальність за маніпуляції на енергоринку на комісію поклав Антимонопольний комітет України, зобов’язавши комісію припинити маніпуляції та штучне обмеження конкуренції.