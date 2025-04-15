Можливий візит Трампа до України. Білий дім дав відповідь

Зеленський відвідав Білий дім та зустрівся з Трампом у лютому 2025 року

Речниця Білого дому висловилась щодо можливого візиту Трампа до України

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт на брифінгу повідомила, чи планує президент США відвідати Україну, передає «Главком» .

Журналістка згадала, що днями в інтерв'ю CBS News 60 Minutes український президент Володимир Зеленський запросив Трампа до України, аби той на власні очі побачив наслідки російського терору, та запитала чи є у планах американського лідера відвідати Україну.

Речниця Білого дому заявила, що не говорила з президентом США щодо цього. Водночас Лівітт зазначила, що може запитати Трампа його думку про можливий візит.

«Я не маю інформації про можливу поїздку президента до України. Я не говорила з президентом про це, чи бачив він пропозицію Зеленського. Впевнена, що бачив. Я не обговорювала це з ним. Можу запитати, що він думає», – сказала прессекретарка.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запропонував американському лідеру Дональду Трампу приїхати в Україну перед ухваленням будь-яких рішень про завершення війни.

До слова, Зеленський дав інтерв'ю CBS News 60 Minutes. У ньому він прокоментував відносини з новою адміністрацією Трампа та закликав американського лідера приїхати в Україну. «Главком» зібрав головні тези президента.

Також ми писали, що президент США Дональд Трамп відреагував на російський удар по Сумах, де загинули щонайменше 34 людини.

«Я думаю, що це було жахливо. І мені сказали, що вони (росіяни – «Главком») зробили помилку. Але я думаю, що це жахлива річ. Я думаю, що вся війна – це жахлива річ», – сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One, повертаючись до Вашингтона.