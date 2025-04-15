Можливий візит Трампа до України. Білий дім дав відповідь
Речниця Білого дому висловилась щодо можливого візиту Трампа до України
Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт на брифінгу повідомила, чи планує президент США відвідати Україну, передає «Главком» .
Журналістка згадала, що днями в інтерв'ю CBS News 60 Minutes український президент Володимир Зеленський запросив Трампа до України, аби той на власні очі побачив наслідки російського терору, та запитала чи є у планах американського лідера відвідати Україну.
Речниця Білого дому заявила, що не говорила з президентом США щодо цього. Водночас Лівітт зазначила, що може запитати Трампа його думку про можливий візит.
«Я не маю інформації про можливу поїздку президента до України. Я не говорила з президентом про це, чи бачив він пропозицію Зеленського. Впевнена, що бачив. Я не обговорювала це з ним. Можу запитати, що він думає», – сказала прессекретарка.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запропонував американському лідеру Дональду Трампу приїхати в Україну перед ухваленням будь-яких рішень про завершення війни.
До слова, Зеленський дав інтерв'ю CBS News 60 Minutes. У ньому він прокоментував відносини з новою адміністрацією Трампа та закликав американського лідера приїхати в Україну. «Главком» зібрав головні тези президента.
Також ми писали, що президент США Дональд Трамп відреагував на російський удар по Сумах, де загинули щонайменше 34 людини.
«Я думаю, що це було жахливо. І мені сказали, що вони (росіяни – «Главком») зробили помилку. Але я думаю, що це жахлива річ. Я думаю, що вся війна – це жахлива річ», – сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One, повертаючись до Вашингтона.
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