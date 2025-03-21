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Обстріл Одеси та Запоріжжя: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Обстріл Одеси та Запоріжжя: головне за ніч
Головні новини ночі проти 21 березня
фото: ДСНС

В Одесі та Запоріжжі обійшлось без жертв, але є поранені

Росіяни обстріляли Одесу та Запорізький район, Україна здобула перемогу у першому матчі плейоф Ліги націй проти Бельгії, на нафтоперекачувальній станції «Кавказька», що у Краснодарському краї, стався вибух, зайнялась сильна пожежа на газовимірювальній станції «Суджа», лондонський аеропорт тимчасово призупинив свою роботу через значне відключення електроенергії. 

«Главком» зібрав головні події ночі проти 21 березня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Обстріл Одеси та Запорізького району

Одеса

Ворог масовано атакував Одесу та район ударними безпілотниками. Є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема, житлової багатоповерхівки, торгового центру та магазинів.

За попередніми даними, постраждало троє людей, серед них неповнолітня дівчина.

Внаслідок російської атаки у трьох локаціях спалахнули потужні пожежі. Також є локальні аварійні відключення електроенергії у Приморському, Пересипському та Київському районах Одеси.

Запоріжжя

Російські терористи завдали ударів по Запорізькому району. Росіяни атакували населені пункти Запорізького району керованими авіабомбами. Поранено 61-річного чоловіка, трьох жінок (50, 54, 55 років) і дитину. Усім надано допомогу.

«Внаслідок обстрілів загорілися автомобілі та житлові будинки загальною площею 700 кв.м. На місці працювали екстрені служби. Від ДСНС залучено 55 рятувальників і 9 одиниць техніки», – написали в ДСНС.

Вибух на нафтоперекачувальній станції «Кавказька»

На нафтоперекачувальній станції «Кавказька», що у Краснодарському краї, стався вибух. Нафтобаза палає вже другу добу поспіль. 

Площа пожежі збільшилась до 10 тис. кв. м. Під час гасіння пожежі через розгерметизацію палаючого резервуару стався вибух нафтопродуктів та викид нафти.

Через це пошкоджені три одиниці техніки, а також постраждали двоє пожежників. Їх госпіталізували з легкими опікати та отруєнням продуктами горіння. До ліквідації пожежі вже залучено 456 осіб та 181 одиниця техніки.

Україна здобула вольову перемогу у першому матчі плейоф Ліги націй проти Бельгії

Збірна України з футболу з рахунком 3:1 здобула перемогу над Бельгією у першому поєдинку плей-оф Ліги націй за місце у дивізіоні A. 

Перед грою букмекери вважали фаворитом саме наших суперників. Коефіцієнт на перемогу Бельгії становив 1.85, на нічию – 3.40, перемогу України – 4.20.

Як інформує УАФ, напередодні синьо-жовті втратили Таловєрова, замість якого був довикликаний Сваток. Поза заявкою на матч залишилися Довбик і Бондар. 

Матч-відповідь відбудеться в бельгійському Генку на Cegeka Arena 23 березня

Газовимірювальна станція «Суджа» на Курщині палає

На газовимірювальній станції «Суджа» в Курській області сталася велика пожежа. За повідомленнями очевидців, полум’я було видно навіть з Сумщини.

Станція «Суджа» раніше відігравала ключову роль у транзиті російського газу до Європи через територію України. Проте з 1 січня 2025 року транзит російського газу через Україну припинено, тож об’єкт втратив свою стратегічну функцію.

Станом на зараз російська влада офіційно не прокоментувала причини займання та масштаби пошкоджень. Деякі джерела припускають, що це могла бути атака, але жодних підтверджень наразі немає.

Аеропорт Хітроу зачинено через велику пожежу на електропідстанції поблизу

Лондонський аеропорт Хітроу тимчасово призупинив свою роботу через значне відключення електроенергії. Відключення спричинені пожежею на електропідстанції поблизу. 

Повідомляється, що вогонь охопив трансформаторну підстанцію, що забезпечує електропостачання аеропорту.​ Через відключення електроенергії всі термінали аеропорту залишилися без світла, що призвело до скасування та затримки численних рейсів.

На місці працюють пожежні бригади та технічні фахівці, які намагаються відновити електропостачання. 

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Теги: Запоріжжя пожежа вибух Збірна України транзит аеропорт Україна букмекери влада росіяни відключення

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