Lufthansa знизила ціни на квитки Київ - Нью-Йорк



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Квитки економ-класу будуть коштувати 10 тис. грн в обидві сторони

Авіакомпанії Lufthansa Group знизили ціни на квитки економ-класу Київ-Нью-Йорк до 10 тис. грн в обидві сторони з урахуванням зборів.

Спеціальна ціна діє для вильотів з жовтня 2018 року по березень 2019 року включно.

Рейси будуть виконуватися авіакомпаніями Lufthansa, Swiss або Austrian Airlines в партнерстві з United Airlines з пересадками у Франкфурті, Мюнхені, Цюріху та Відні. Для прильоту в Нью-Йорк можна вибрати аеропорт Джона Кеннеді або аеропорт Ньюарк.

У вартість авіаквитків входить харчування, вибір місця під час онлайн-реєстрації та перевезення однієї одиниці зареєстрованого багажу вагою до 23 кг.

Раніше британська консалтингова компанія Skytrax назвала Lufthansa, Swiss і Austrian Airlines кращими авіакомпаніями Європи, поставивши авіаперевізників на перше, друге і третє місце в регіоні відповідно.

Джерело: avianews.com