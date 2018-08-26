Львівський аеропорт з початку року прийняв мільйон пасажирів



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Мільйонна пасажирка Анна Дронь

Авіапідприємство планує обслужити 1,7 млн пасажирів по року

Сьогодні, 26 серпня, аеропорт Львів прийняв мільйонного пасажира в 2018 році. Ним стала Анна Дронь, яка прилетіла з Берліна рейсом авіакомпанії Wizz Air.

Про це повідомляє ЦТС, посилаючись на інформацію львівської повітряної гавані.

За словами гендиректора аеропорту Тетяни Романівської, в цьому році авіапідприємство планує обслужити 1,7 млн пасажирів, а в 2019 році - 2 мільйони.

Нагадаємо, що в 2017 році мільйонного пасажира аеропорт Львів обслужив лише в грудні. До цього місцевий аеропорт мав мільйонний пасажиропотік ще в 1991 році.

Всього за підсумками попереднього року повітряна гавань прийняла і відправила 1 млн 80 тис. пасажирів.