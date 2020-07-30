«Львівгаз збут» роз’яснює: як формується ціна газу



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«Лише 7 копійок, або 2,32 %, отримує ТОВ «Львівгаз збут» від встановленої в липні вартості кубометру газу»

Вартість газу для населення Львівщини у липні становить 2,975 гривень за кубометр або 28 копійок за кіловат-годину. Це на 7% більше ніж в червні.

Чому ціна постійно змінюється

З травня 2019 року ціна газу встановлюється щомісяця. Поки діє положення про покладання спеціальних обов’язків (ПСО) ціну визначає оптовий постачальник газу та регулює держава. Є формула, за якою визначається вартість газу.

На ціну впливає середньоарифметичне значення фактичних цін природного газу на нідерландському газовому хабі (ТТF) за період з 1 по 22 число місяця.

Ось чому ТОВ «Львівгаз збут» повідомляє вартість кубометра газу в третій декаді місяця. До гуртової ціни, за якою товариство закуповує газ, також входить вартість послуг транспортування природного газу для точки входу в Україну на міждержавному з’єднанні з Польщею, Словаччиною, Угорщиною.

З чого складається ціна кубометра газу

Розберемо на прикладі липневої ціни (2,975 грн), що входить у вартість кубометра газу.

Перша складова 92,67 % – це гуртова ціна газу з націнкою оптового постачальника природного газу НАК «Нафтогаз України» (2 гривні 75 копійок).

Послуги оператора газотранспортної системи АТ «Укртрансгаз» з транспортування газу магістральними мережами складають 5,01 % вартості кубометра газу (15 копійок).

І третя складова ціни – торговельна націнка ТОВ «Львівгаз збут».

«Лише 7 копійок, або 2,32 %, отримує ТОВ «Львівгаз збут» від встановленої в липні вартості кубометру газу. Основна частина коштів йде транзитом на спецрахунки оптового постачальника та оператора газотранспортної системи. Свою торговельну націнку 2,32 % наша компанія використовує для забезпечення належного сервісу: друк та доставка квитанцій, оплата комісії банкам, розвиток та підтримка онлайн-ресурсів, які допомагають нашим клієнтам дистанційно вирішувати усі газові питання. Тобто за отримані тарифні 2,32 % компанія організовує весь комплекс адміністративних послуг з постачання газу клієнтам», - пояснює директор ТОВ «Львівгаз збут» Павло Майк.

Такий склад ціни існує під час дії повноважень постачальників зі спеціальними обов’язками та державного регулювання вартості газу для населення.

Які зміни відбудуться у серпні

Якщо 1 серпня відбудеться заплановане припинення дії положення Кабміну про покладення спеціальних обов’язків на постачальників природного газу (ПСО), то ціна на газ для населення буде ринковою, бо формуватиметься з урахуванням ринкових факторів.

У разі початку нового етапу газової реформи в серпні, ТОВ «Львівгаз збут» продовжить стабільне постачання газу населенню. Важливо, щоб до того часу встановили прозору процедуру формування ціни та запрацювали чіткі механізми, за допомогою яких постачальники газу зможуть мати рівний доступ на ринкових умовах до ресурсу АТ «Укргазвидобування».

ТОВ «Львівгаз збут» з 1 липня 2015 року виступає гарантованим постачальником газу для 836 тисяч побутових споживачів та 453 релігійних громад міста Львова та Львівської області. Компанія має безстрокову ліцензію на постачання природного газу.