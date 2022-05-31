Малий бізнес в Україні має п'ять нагальних проблем: результати дослідження

Замовлення, гроші на зарплати, засоби виробництва та волонтерство — нагальні потреби підприємців під час війни

На третьому місяці війни майже половині малого бізнесу в Україні не вистачає замовлень, клієнтів за кордоном шукають 45%. Кожен четвертий підприємець потребує грошей на зарплати, обладнання, сировину та матеріали. Серед основних потреб на п'ятому місці — кошти на волонтерську діяльність.

Про це йдеться у дослідженні платформи Keep Going, яка допомагає малому бізнесу під час війни.

40% невеликих бізнесів потрапили або досі перебувають у зоні бойових дій, при цьому переїхало до інших регіонів лише 16% опитаних.

Серед основних проблем, окрім пошуку нових клієнтів — пошкоджена логістика, близькість бойових дій, втрата команди, знищення або пошкодження підприємства. Найбільше потребують допомоги наразі на Київщині, Харківщині, Одещині, Дніпровщині та у Донецькій області.

«Україна — це країна підприємців, на плечах яких тримається вся економіка. Особливо це відчутно під час війни. Малий бізнес може прогодувати себе та підтримати сусіда. Ми свідки того як багато бізнесів зараз перелаштувалися на військові та гуманітарні потреби. Необхідно запустити ланцюгову реакцію відновлення підприємницького духу тих, хто примножує наші зусилля у допомозі захисникам України. Підтримка середнього класу під час війни наблизить нашу перемогу, а після — прискорить відновлення країни», — підкреслює Дмитро Сергієв, український IT-підприємець та засновник проєкту Keep Going.

Раніше повідомлялося, коли бізнес отримає обіцяне відшкодування з ПДВ.

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт, який встановлює додаткові податки. У разі його підписання очікується збільшення військового збору, повернення ПДВ на імпорт, скасування пільг на паливо і повернення платного розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією.

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