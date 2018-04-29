Майже половина росіян живуть менше ніж на $10 у день

Кожен сьомий росіянин знаходиться за межею офіційної бідності

Майже половина населення Росії живе в умовах, близьких до країн третього світу. Так, згідно з даними Росстату про соціально-економічний розвиток за перший квартал, тільки 8,5% громадян РФ мають щомісячний дохід вище 60 тисяч рублів (25 тисяч гривень). Майже дві третини (61%) живуть на суму, що не перевищує 27 тисяч рублів на місяць (11 тисяч



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Кожен сьомий росіянин знаходиться за межею офіційної бідності

Майже половина населення Росії живе в умовах, близьких до країн третього світу. Так, згідно з даними Росстату про соціально-економічний розвиток за перший квартал, тільки 8,5% громадян РФ мають щомісячний дохід вище 60 тисяч рублів (25 тисяч гривень).

Майже дві третини (61%) живуть на суму, що не перевищує 27 тисяч рублів на місяць (11 тисяч гривень). 42,1% отримують менше 19 тисяч рублів (8 тисяч гривень), що еквівалентно сумі в 633 (267 гривень) рубля, або $9,9 на день. Кожен четвертий - 26,9% - має місячний дохід нижче 15 тисяч рублів (6 тисяч гривень), або $8 на день, а кожен сьомий знаходиться за межею офіційної бідності, одержуючи не більше 10 тисяч рублів (4 тисячі гривень) на місяць.

Відзначається, що більше третини населення знаходиться в положенні, при якому всі доходи йдуть на їжу і обов'язкові платежі.

У березні було проведено соцопитування, згідно з яким 36% російських респондентів повідомили, що грошей їм «вистачає тільки на харчування або не вистачає навіть на нього». 70% заявили, що можуть дозволити собі лише товари першої необхідності - харчі та одяг, а на побутову техніку, наприклад, засобів вже немає.

Щоб вийти за межі базових потреб, людям доводиться набирати кредити: за підсумками минулого року заборгованість населення перед банками виросла більше ніж на трильйон рублів (422 мільярди гривень), а швидкість нових позик в порівнянні з 2016 роком злетіла в 10 разів.

Незважаючи на те, що Росстат фіксує рекордний стрибок зарплат у бюджетному секторі і перше з 2014 року стабільне збільшення реальних наявних доходів (на 4,4% в березні), частка тих, хто бачить поліпшення в своїх гаманцях, практично не зростає. Так, опитування російської вищої школи економіки показало, що в березні таких було 13% (проти 10% в кінці минулого року). Більше чверті - 27% - констатували подальше погіршення свого матеріального становища, майже стільки ж - 30% - вважають, що продовжує деградувати і загальна ситуація в економіці.

Джерело: Росбалт