Чи дійсно 90% українців живуть за межею бідності?

Зовсім в країні біда з освітою і наукою...

Мовою оригіналу Периодически встречаю на сайтах антиукраинской направленности комментарии некой Виталины Буткалюк. Пишут, что это украинский социолог. Примерно раз в полгода Буткалюк заявляет, что в Украине за чертой бедности живет 90% населения. Понятное дело, на эти слова тут же начинают ссылаться все, кому нужно изобразить картину тотального

Віталина Буткалюк

Зовсім в країні біда з освітою і наукою...

Мовою оригіналу

Периодически встречаю на сайтах антиукраинской направленности комментарии некой Виталины Буткалюк. Пишут, что это украинский социолог. Примерно раз в полгода Буткалюк заявляет, что в Украине за чертой бедности живет 90% населения. Понятное дело, на эти слова тут же начинают ссылаться все, кому нужно изобразить картину тотального апокалипсиса в Украине, и цифра начинает гулять по российским СМИ.

Навскидку загуглил, сколько в Украине автомобилей на душу населения. Выяснилось, что в 2016 году было 202 авто на 1000 человек. То есть, примерно каждый пятый украинец - владелец машины. И это заниженная цифра, потому что за последние годы в страну ввезли еще уйму автомобилей на еврономерах, которые нигде не учтены.

То есть, даже только по этому показателю понятно, что 90% за чертой бедности не выходит никак. От слова «совсем». Причем, это даже пятиклассник поймет. Не говоря уже о том, что 90% за чертой бедности - это вообще гроб, чума и кладбище. Таких показателей даже в беднейших странах мира нет, где голод, геноцид и эпидемии.

Стало интересно, кто такая Виталина Буткалюк. Поначалу подумал, что это какой-то фейковый эксперт из мутной общественной организации, задача которого бесконечно пророчить «бандерлогам газовый холодомор», но нет. Оказывается, это вполне реальный человек. Кандидат социологических наук, между прочим. Научный сотрудник отдела экономической социологии Института социологии НАН...

Вот ее эфир на телеканале «Рада»

Совсем в стране беда с образованием и наукой…

Джерело: блог Дениса Казанського

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