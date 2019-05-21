В України збільшилася кількість отримувачів субсидій



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За даними статистичного відомства, середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в квітні 2019 року збільшився порівняно з відповідним періодом 2018 року на 32,3% і становив 409,8 грн

Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у квітні 2019 року отримували 4033,8 тис. домогосподарств. Про це повідомляє Державна службу статистики.

Раніше Держстат повідомляв про те, що у січні 2019 року субсидії отримували 3649,0 тис. домогосподарств, у лютому - 3735,1 тис., у березні - 3897,6 тис.

За даними статистичного відомства, середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в квітні 2019 року збільшився порівняно з відповідним періодом 2018 року на 32,3% і становив 409,8 грн.

У січні-квітні 2019 року за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 755,1 тис. домогосподарств, що на 3,9% менше, ніж у січні-квітні 2018 року. За цей час призначено субсидії 946,9 тис. домогосподарств. Порівняно з відповідним періодом 2018 роком кількість таких домогосподарств збільшилась на 23,8%.

Нагадаємо, з березня в Україні розпочfkfcm виплата субсидій у готівковій формі - ще одна модель монетизації субсидій, коли «живі» гроші для розрахунків за комунальні послуги виплачуватимуться безпосередньо одержувачам субсидії.