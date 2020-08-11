Металурги вимагають прем’єра втрутитись у зрив Укрзалізницею планів з реалізації металобрухту



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За експертними оцінками, «Укрзалізниця» потенційно може реалізувати близько 300 тис. тон металобрухту на рік

Сума недоотриманих коштів через зриви Укрзалізницею планів із продажу металобрухту може сягати 1-1,5 млрд. грн. на рік. Про це йдеться у листі об’єднання підприємств «Укрметалургпром" на адресу Прем'єр-міністра України Дмитра Шмигаля.

Як зазначено у листі, за сім місяців 2020 року на металургійні підприємства було відвантажено менш ніж 60 тис. тон металобрухту. Такі низькі темпи відвантаження не дозволять УЗ спрямувати на ринок у поточному році весь обсяг металобрухту у розмірі 276 – 285 тис. тон у відповідності до раніше оголошених планів.

«Відповідно, просимо провести спільну з Міністерством інфраструктури України та АТ «Укрзалізниця» робочу нараду з метою врегулювання питання збільшення відвантаження металобрухту для досягнення запланованого рівня в 280 тис. тонн за 2020 рік. та не допустити ситуації, коли в кризовий для країни час, стратегічне підприємство АТ «Укрзалізниця» недоотримає мільярдні надходження, які необхідні для підвищення ефективності функціонування державної компанії, а металургійні підприємства матимуть дефіцит стратегічної сировини.

Нагадаємо, АТ «Укрзалізниця» - одна з основних державних компаній, що має надзвичайно високий потенціал забезпечення металобрухту, що оцінюється в сотні тисяч тон на рік. З урахуванням даного факту, діяльність УЗ має суттєвий вплив на ринок металобрухту в Україні. За експертними оцінками, УЗ потенційно може реалізувати близько 300 тис. тон металобрухту на рік, з яких близько 30% - це металобрухт у вигляді списаних вагонів.