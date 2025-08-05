«Метінвест» поставив 1 тис. тонн металу для будівництва нових пасажирських вагонів «Укрзалізниці»

«Укрзалізниця» отримає нові пасажирські вагони

Компанія «Метінвест-СМЦ» відвантажила 1 тис. тонн металопрокату для будівництва 66 пасажирських вагонів. Поставлений металопрокат – це гнутий профіль, холоднокатані та гарячекатані листи виробництва «Запоріжсталі», які відрізняються підвищеними вимогами до площинності. Це критично важливо для точності складання вагонних конструкцій.

Крім того, в рамках замовлення були поставлені пасажирські осі, виготовлені на «Каметсталі» за спеціальними кресленнями: це гарантує їхню відповідність суворим стандартам безпеки та надійності, каже менеджер по роботі з ключовими клієнтами «Метінвест-СМЦ» Павло Бобраков.

Для виробництва візків вагонів було додатково імпортовано понад 200 тонн конструкційного листа, який був виготовлений за особливими вимогами: це підкреслює комплексний підхід «Метінвест-СМЦ» до забезпечення виробників усією необхідною номенклатурою продукції.

Поставки «Метінвест-СМЦ» відіграють ключову роль у модернізації залізничного парку України. Співпраця з такими великими виробниками, як Крюківський вагонобудівний завод (КВБЗ), дозволяє задовольняти зростаючі потреби «Укрзалізниці» в нових пасажирських вагонах.

«Укрзалізниця» та КВБЗ уклали новий контракт на постачання 100 пасажирських вагонів. Ця угода відкриває нові можливості для подальшого розвитку нашої співпраці. Уже сьогодні з КВБЗ підписано контракти на понад 2300 тонн металопрокату, що підтверджує міцність і довгостроковість наших партнерських відносин, – зауважив директор із регіональних продажів «Метінвест-СМЦ» Андрій Ковальов.

Як відомо, по всьому світу є знакові об’єкти, створені зі сталі «Метінвесту». Головними з них є найбільший у світі вітрильний лайнер Flying Сlipper, культурний простір The Shed у Нью-Йорку, та улюблене місце закоханих – хмарочос The Shard у Лондоні. Також сталь «Метінвесту» використовувалась при будівництві НСК «Олімпійський» та скляного пішохідного мосту у Києві, а також для зведення саркофагу ЧАЕС.

Також компанія «Метінвест» розробила концепцію відновлення країни «Сталева мрія». Вона передбачає готові проєкти на основі prefab-рішень – попередньо виготовлених сталевих елементів споруд. Проєкти оновлених житлових кварталів вже розробили для Маріуполя та Бахмута, також перемовини та робота з адаптації ведуться ще з цілою низкою постраждалих громад.