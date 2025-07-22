Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Перший міністр транспорту України оцінив наслідки тарифної ініціативи «Укрзалізниці» «для підтримки портів»

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Перший міністр транспорту України оцінив наслідки тарифної ініціативи «Укрзалізниці» «для підтримки портів»
Чорноморський вантажний порт в Одесі
фото: depositphotos.com

Маніпуляції з тарифами «Укрзалізниці» для підтримки окремих портів це корупційні ризики – глава Федерації роботодавців транспорту

Для того, щоб стимулювати зростання вантажопотоків в окремих портах – наприклад, в порту Чорноморськ або в Дунайському регіоні, – державі потрібно запровадити адресні програми компенсації, а не вдаватися до маніпуляцій з тарифами «Укрзалізниці». Адже ручне управління тарифами це не тільки порушення чинного законодавства, а й численні корупційні ризики. Таку думку висловив голова Федерації роботодавців транспорту України (ФРТУ), перший міністр транспорту України Орест Климпуш, коментуючи анонсовані ініціативи щодо введення коефіцієнтів до залізничних тарифів у напрямку портів Чорноморського регіону. 

«Діючий Збірник тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом – це чітка і взаємопов’язана система, що базується на прив’язці вартості перевезення до географічної відстані транспортування та інших складових. Тож будь-які спроби ручного втручання і адміністративного коригування тарифів не тільки порушують економічну логіку та принципи конкурентної політики, а і створюють корупційні ризики щодо надання несправедливих переваг окремим ринковим операторам за рахунок інших», – наголошує експосадовець.

Він нагадав, що крім залізничної складової, на вартість транспортування також впливають і корабельні збори, які є значно завищеними в окремих портах.

«Якщо ставити питання про справжнє вирівнювання вартості, тоді поряд із коригуванням залізничних тарифів потрібно ставити питання і про зниження портових зборів для портів, де вони є найвищими – інакше це порушує принципи справедливої конкуренції», – додав голова ФРТУ.

Держава дійсно може прийняти політичне рішення про підтримку окремих портів – наприклад Чорноморська чи Дунайського регіону, це її право, говорить Климпуш, але тоді вона має прийняти спеціальну адресну програму щодо зменшення вартості транспортування залізничним транспортом в напрямку окремих станцій і вказати джерела компенсації такої знижки для «УЗ».

«Має бути прийнято окреме урядове рішення з вказівкою чіткого адресного джерела компенсації, як це було із 30%-ю знижкою на перевезення зерна з прифронтових територій у 2024 році, яка покривалась надходженнями від дивідендів «Укрзалізниці». Це зрозумілий і прозорий механізм, зрозумілий і «Укрзалізниці» і операторам ринку», – зазначає експосадовець.

Враховуючи, що головними інтересантами відправлень на Чорноморськ та Дунайські порти є аграрні компанії, то джерелом покриття знижки в напрямку цих портів може стати новий Державний фонд підтримки сільськогосподарських виробників, за створення якого проголосувала Верховна рада минулого тижня.

Нагадаємо, раніше Європейська Бізнес Асоціація назвала намір «Укрзалізниці» запровадити диференційовані підвищувальні коефіцієнти для розрахунку тарифів на вантажні перевезення у напрямку окремих морських портів необґрунтованим та таким, що може зашкодити українським експортерам й економіці загалом. Ця ініціатива АТ «Укрзалізниця» суперечить принципам рівного доступу до інфраструктури та створює ризики недотримання антимонопольного законодавства.

Читайте також:

Теги: Укрзалізниця бізнес залізниця перевезення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підприємства, які не мали змоги подавати звітність у період дії воєнного стану, можуть подати її до 5 жовтня 2025 року
Український бізнес знову подаватиме звітність: що зміниться з 5 липня
4 липня, 12:22
«Укрзалізниця» попередила про затримку поїздів з Словаччини та Угорщини
«Укрзалізниця» попередила про затримку поїздів з Словаччини та Угорщини: причина
8 липня, 01:56
Уряд РФ скоротив програми пільгового кредитування
Росія жертвує малим бізнесом заради війни
8 липня, 09:12
Спеціальний вагон створювали на власних виробничих потужностях у депо в Бахмачі протягом трьох місяців
«Укрзалізниця» показала перший безбар’єрний вагон для пасажирів на кріслі колісному
8 липня, 16:49
Вагони здатні прослужити до 50 років
«Укрзалізниця» оголосила про закупівлю вагонів нового покоління
9 липня, 07:15
У 12 регіонах України було проведено 89 обшуків
Україна викрила мережу контрабанди фальсифікованих пестицидів
15 липня, 15:12
Рівень води у Львові місцями досягає майже 3 м
Негода у кількох областях та фонд для відбудови України: головне за 10 липня
10 липня, 21:00
«Сталева мрія» в Римі: на URC презентували унікальні проєкти відбудови українських міст
«Сталева мрія» в Римі: на URC презентували унікальні проєкти відбудови українських міст
16 липня, 15:47
Отримання першого доходу від розробки родовища може відбутися аж через 10-15 років
Нові податки на надра? Виконавча директорка Асоціації видобувників б'є на сполох
14 липня, 15:01

Економіка

Оприлюднено рейтинг найбільших інвесторів в освіту в Україні
Оприлюднено рейтинг найбільших інвесторів в освіту в Україні
Перший міністр транспорту України оцінив наслідки тарифної ініціативи «Укрзалізниці» «для підтримки портів»
Перший міністр транспорту України оцінив наслідки тарифної ініціативи «Укрзалізниці» «для підтримки портів»
Мільярдні втрати. Гетманцев розповів про наслідки тіньової торгівлі технікою
Мільярдні втрати. Гетманцев розповів про наслідки тіньової торгівлі технікою
Балансуючий ринок потопає в боргах – Центр Разумкова
Балансуючий ринок потопає в боргах – Центр Разумкова
«Метінвест» залучив 24 млн євро кредиту Deutsche Bank: для модернізації Північного ГЗК
«Метінвест» залучив 24 млн євро кредиту Deutsche Bank: для модернізації Північного ГЗК
Україна лідирує у світі за витратами на оборону від ВВП – Підласа
Україна лідирує у світі за витратами на оборону від ВВП – Підласа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
265K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 липня 2025
79K
На 43-му році пішла з життя актриса театру Франка
12K
Генпрокурор заявив про викриття гендиректора «Лісів України»
4231
Вагітна дружина нардепа, Miss Ukraine International 2018 втратила житло після атаки РФ (фото)
4050
Керівництво Академії МВС розібрало квартири, які обіцяло пільговикам і ветеранам – розслідування

Новини

22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
20 липня, 00:23
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 липня, 00:01
Словенія легалізувала евтаназію
18 липня, 21:50
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua