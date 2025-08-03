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Цунамі зруйнувало завод на Камчатці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Цунамі зруйнувало завод на Камчатці
Хвиля цунамі висотою 2,5 метра накрила всі приміщення заводу
фото з відкритих джерел

Керівництво підприємства поскаржилося, що через стихію в океан змило 120 тонн лосося та тонну гребінця

Після потужного землетрусу Камчатку на Далекому Сході РФ накрило ще й цунамі. Стихія зруйнувала рибний завод. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські медіа.

Внаслідок цунамі був зруйнований рибний завод «Алаїд» на острові Парамушир. Про підтоплення підприємства стало відомо ще 30 липня. Але тепер росіяни повідомили, що завод майже повністю затоплений, зупинив роботу і навряд чи найближчим часом відновить її.

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За словами начальника «Алаїду», хвиля цунамі висотою 2,5 метра накрила всі приміщення заводу. Це вивело з ладу майже все обладнання російського підприємства.

Керівництво заводу поскаржилося, що через стихію в океан змило 120 тонн лосося та тонну гребінця.

Нагадаємо, на російському півострові Камчатка вперше за часи спостережень відбулося виверження вулкана Крашеніннікова. Ще ввечері 2 серпня він викинув стовп попелу на висоту 3-4 кілометри над рівнем моря.

Раніше The Telegraph писав, що база Тихоокеанського флоту РФ на Камчатці була пошкоджена внаслідок цунамі у Тихому океані, яке спричинив сильний землетрус. Так, причальний фронт однієї з головних військово-морських баз Росії на Камчатці зазнав пошкоджень після потужного землетрусу. Як інформує «Главком», про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

Крім того, потужний землетрус 8.8 балів поблизу Камчатки спричинив цунамі. На східному узбережжі Камчатки було зафіксовано хвилі заввишки 3-4 м. Японія та Гаваї оголосили евакуацію прибережних регіонів.

Також потужний землетрус біля російської Камчатки спричинив високу хвилю, яка сягнула Гаваїв та штатів на тихоокеанському узбережжі США, зокрема Каліфорнії та Вашингтона. До слова, вранці у четвер, 31 липня, у Тихому океані поблизу Камчатки зареєстровано новий землетрус магнітудою 6,3.

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Теги: завод землетрус цунамі росіяни

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