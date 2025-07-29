Посилення перевірок пасажирів. «Укрзалізниця» повідомила перші результати

На більшості станцій та у поїздах не було зафіксовано порушень

Загальна частка порушників за час перевірок склала всього 0,1% від усіх пасажирів

«Укрзалізниця» посилила контроль документів під час посадки до поїздів. З 25 липня відбулися перевірки понад 300 поїздів, де було звірено понад 41,6 тис. документів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Посилення перевірок відбулося на тлі скандалів через складнощі та махінації з придбанням квитків на популярні напрямки. Залізничники таким чином хотіли виявляти безквиткових пасажирів та тих, чиї дані в квитках не співпадали з даними в документах.

«Результат – на більшості станцій та у поїздах фактично без порушень. Загальна частка порушників – всього 0,1% від усіх подорожуючих», – йдеться в повідомленні.

Кого не допустили до поїздів за час перевірки:

38 пасажирів, які намагалися сісти без квитків, оминаючи провідників;

трьох пасажирів, які мали невідповідність у документах;

кількох осіб, які відмовилися показати документи або не мали їх.

Нагадуємо, «Укрзалізниця» у відповідь на хвилю обурення через складнощі з придбанням квитків на популярні напрямки заявила про зміни правил купівлі. З 1 серпня у тестовому режимі для окремих потягів запровадять обов’язкову верифікацію через сервіс «Дія.Підпис».

Як повідомлялося, усе більше українців відзначають, що останнім часом стало проблематично придбати квиток на потяг у потрібному напрямку. «Укрзалізниця» назвала причину і пояснила як придбати квиток. Зокрема, під час посадки пасажирів у поїзди буде посилена перевірка з боку залізничників.