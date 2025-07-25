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RSE поставила 18 когенераційних модулів для «Укрзалізниці» в рамках міжнародної допомоги

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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RSE поставила 18 когенераційних модулів для «Укрзалізниці» в рамках міжнародної допомоги
Модульні енергетичні установки виробництва RSE призначені для забезпечення стабільного енергопостачання критичної інфраструктури «Укрзалізниці»
фото: RSE

Установки розгортаються на об’єктах «Укрзалізниці» в різних регіонах країни

Компанія RSE s.r.o. стала постачальником 18 газопоршневих електростанцій контейнерного типу загальною потужністю 41,4 МВт для АТ «Укрзалізниця». Поставка реалізована в межах Фонду підтримки енергетики України, створеного Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, за фінансової підтримки Уряду Великої Британії через Міністерство закордонних справ і у справах Співдружності (FCDO).

Ці модульні енергетичні установки виробництва RSE призначені для забезпечення стабільного енергопостачання критичної інфраструктури «Укрзалізниці», особливо в умовах регулярних атак на енергосистему України. Контейнерні модулі забезпечують високу маневреність, автономність та швидке розгортання, що є критично важливим в умовах війни.

«Для нашої команди це не просто контракт – це внесок у стійкість і безпеку України. Ми пишаємося тим, що наші рішення працюють на ключових об’єктах інфраструктури та допомагають забезпечити надійне електропостачання навіть у найскладніших умовах», – прокоментував Андрій Гріненко, засновник RSE.

Поставка здійснена у стислі строки, з повним інжиніринговим супроводом і технічною підтримкою. Установки розгортаються на об’єктах «Укрзалізниці» в різних регіонах країни – для покриття потреб у пікових навантаженнях, резервного живлення та автономної генерації.

RSE поставила 18 когенераційних модулів для «Укрзалізниці» в рамках міжнародної допомоги фото 1
фото: RSE

Загалом у рамках Фонду з 2022 року профінансовано понад 790 контрактів на суму 669 млн євро, охоплено 21 область України. Потреба у фінансуванні заходів підготовки до зими 2025/2026 залишається високою – дефіцит складає близько 600 млн євро. У цьому контексті оперативні та масштабні поставки від компаній-партнерів, таких як RSE, набувають особливої ваги.

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Теги: економіка Укрзалізниця залізо

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