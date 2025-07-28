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Росія стрімко розширює виробництво ударних БПЛА в Єлабузі – CNN

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Росія стрімко розширює виробництво ударних БПЛА в Єлабузі – CNN
Дрони масово виробляють на заводі в Єлабузі
фото: cnn.com

Супутникові знімки демонструють швидке розширення ключового об'єкта росіян з виробництва ударних безпілотників

Країна-агресорка Росія розширює виробництво ударних безпілотників на заводі в Єлабузі. Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на супутникові знімки та експертів, пише «Главком».

Розширення виробничих потужностей відбувається настільки швидко, що, за словами експертів, кінцевою метою майданчика може бути масове виробництво дронів для глобального експорту.

«Ще більше вражає те, що аналіз знімків CNN і експерти виявили значне розширення житла для робітників на об'єкті. На знімку від 12 липня видно щонайменше 104 однакові прямокутні будівлі, повністю або частково збудовані, які схожі на гуртожитки для робітників. На знімках за лютий таких будівель було лише 15», – передає телеканал.

Також є ознаки того, що останніми тижнями будівництво прискорилося – більше половини житлової забудови, яка була присутня на знімку 12 липня, ще не було 9 червня, зазначає CNN.

«Вважається, що це головна російська фабрика з виробництва ударних безпілотників, ключова частина ескалації наступу Кремля на українські міста. Тепер є докази того, що на цьому об'єкті залучають підлітків не лише до складання безпілотників в Алабузі, а й до будівельних робіт», – зазначають американські ЗМІ.

Команда аналітиків Інститут науки та міжнародної безпеки (ISIS) підрахувала, що після завершення будівництва будівлі зможуть вмістити до 40 тис. робітників, що, як стверджується, буде «досить суттєвим збільшенням виробництва дронів».

На супутникових знімках від 12 липня 2025 року видно кілька нових складів, збільшення кількості гуртожитків для працівників та протиповітряну оборону для захисту об'єкта від атак
На супутникових знімках від 12 липня 2025 року видно кілька нових складів, збільшення кількості гуртожитків для працівників та протиповітряну оборону для захисту об'єкта від атак
фото: CNN

У грудні CNN повідомляв, що з січня по вересень 2024 року «Алабуга» виробила понад 5 700 безпілотників «Шахед/Герань-2», що більш ніж удвічі більше, ніж за весь 2023 рік. До слова, 2024 року об'єкт планував випустити 10 тис. безпілотників-приманок Gerbera.

Нагадаємо, російські терористи і надалі планують вбивати українців. Як доказ вони показали обсяги виробництва дронів-камікадзе типу «Шахед/Герань-2» в Єлабузі. 

Нагадаємо, «Главком» отримав список деталей китайського виробництва, які були знайдені в російських дронах, йдеться в матеріалі «Смерть «made in China». З чого насправді складаються російські дрони». 

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Теги: росія будівництво завод робота безпілотник озброєння дрон

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