Дрони СБУ атакували одного з найбільших російських виробників радіоелектроніки – джерело

Один з ударів припав на корпус, де розташовано коштовне імпортне обладнання

Завод «Сигнал» виробляє широкий спектр радіоелектронної продукції

Далекобійні дрони СБУ уразили виробничі потужності Ставропольського радіозаводу «Сигнал». Він спеціалізується на виробництві різних видів РЕБів, радіолокаційної, радіонавігаційної апаратури, радіоапаратури дистанційного керування та працює на російський ВПК. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерело в СБУ.

Завод перебуває під міжнародними санкціями. Один з ударів припав на корпус №2 (цех №5), де розташовано дороговартісне імпортне обладнання – станки на базі числового програмного управління. Друге ураження зафіксовано у корпусі №1, де знаходиться цех радіоелектронних пристроїв №17.

«СБУ продовжує системно виводити з ладу ворожі обʼєкти, що працюють на війну проти України. Кожне таке ураження зупиняє виробничі процеси та знижує військовий потенціал ворога. Ця робота триватиме й надалі», – наголосив співрозмовник «Главкома».

Нагадаємо, на світанку 26 липня з'явилась інформація про наліт дронів на Ставропольський край у Росії. За повідомленням моніторингових каналів, дрони уразили Ставропольський радіозавод «Сигнал».

Ставропольський радіозавод «Сигнал» виробляє широкий спектр радіоелектронної продукції, включаючи обладнання для цифрового телебачення, засоби обліку та розподілу електричної енергії, а також обладнання для катодного захисту від корозії та для нафтодобувної промисловості. Крім того, він спеціалізується на розробці та виробництві радіоелектронної апаратури спеціального призначення, зокрема для авіації та радіоелектронної протидії.

Як повідомлялося, у ніч проти 25 липня дрони уразили два важливі об’єкти військово-промислового комплексу Росії.

До слова, Москва вперше офіційно продемонструвала дроновий завод в економічній зоні «Алабуга». Фактично тут розташована головна російська фабрика зі створення ударних безпілотників.