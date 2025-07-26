Головна Світ Політика
search button user button menu button

Дрони СБУ атакували одного з найбільших російських виробників радіоелектроніки – джерело

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Дрони СБУ атакували одного з найбільших російських виробників радіоелектроніки – джерело
Один з ударів припав на корпус, де розташовано коштовне імпортне обладнання
скріншот з відео

Завод «Сигнал» виробляє широкий спектр радіоелектронної продукції

Далекобійні дрони СБУ уразили виробничі потужності Ставропольського радіозаводу «Сигнал». Він спеціалізується на виробництві різних видів РЕБів, радіолокаційної, радіонавігаційної апаратури, радіоапаратури дистанційного керування та працює на російський ВПК. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерело в СБУ.

Завод перебуває під міжнародними санкціями. Один з ударів припав на корпус №2 (цех №5), де розташовано дороговартісне імпортне обладнання – станки на базі числового програмного управління. Друге ураження зафіксовано у корпусі №1, де знаходиться цех радіоелектронних пристроїв №17.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

«СБУ продовжує системно виводити з ладу ворожі обʼєкти, що працюють на війну проти України. Кожне таке ураження зупиняє виробничі процеси та знижує військовий потенціал ворога. Ця робота триватиме й надалі», – наголосив співрозмовник «Главкома».

Нагадаємо, на світанку 26 липня з'явилась інформація про наліт дронів на Ставропольський край у Росії. За повідомленням моніторингових каналів, дрони уразили Ставропольський радіозавод «Сигнал».

Ставропольський радіозавод «Сигнал» виробляє широкий спектр радіоелектронної продукції, включаючи обладнання для цифрового телебачення, засоби обліку та розподілу електричної енергії, а також обладнання для катодного захисту від корозії та для нафтодобувної промисловості. Крім того, він спеціалізується на розробці та виробництві радіоелектронної апаратури спеціального призначення, зокрема для авіації та радіоелектронної протидії.

Як повідомлялося, у ніч проти 25 липня дрони уразили два важливі об’єкти військово-промислового комплексу Росії.

До слова, Москва вперше офіційно продемонструвала дроновий завод в економічній зоні «Алабуга». Фактично тут розташована головна російська фабрика зі створення ударних безпілотників.

Читайте також:

Теги: СБУ росія завод

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вже видніється пожежа та стовп диму
Дрони атакують Ростовську область: у районі аеродрому лунають вибухи (відео)
21 липня, 23:42
Росія показала масштаби виробництва «шахедів» (фото)
Росія показала масштаби виробництва «шахедів» (фото)
20 липня, 15:06
Дрони атакували НПЗ у Нижньогородській області
На НПЗ у Нижньогородській області спалахнула пожежа
13 липня, 06:21
РФ з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні 22963 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 7 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
7 липня, 07:02
Китай практично приступив до формування нового світу
Коли США прокинуться від Трампа, або Що готує Китай
6 липня, 18:00
Внаслідок удару зафіксовано вибухи на території заводу
Генштаб підтвердив ураження заводу «Енергія» в Липецькій області
3 липня, 14:53
Після атаки сталася пожежа в районі металургійного заводу
Удари по окупованих Донецьку та Луганську: головне за ніч
1 липня, 06:01
Бланар зазначив, що, на його думку, «військового вирішення конфлікту між Україною та Росією не існує»
Доведеться пробачити Росію. Глава МЗС Словаччини зробив дивну заяву про війну в Україні
29 червня, 21:52
Трамп – мужня людина, а НАТО «кинуло» Росію. Головні заяви Путіна у Мінську
Трамп – мужня людина, а НАТО «кинуло» Росію. Головні заяви Путіна у Мінську
27 червня, 19:45

Політика

Дрони СБУ атакували одного з найбільших російських виробників радіоелектроніки – джерело
Дрони СБУ атакували одного з найбільших російських виробників радіоелектроніки – джерело
Розвідка пояснила, як Лукашенко використовує мігрантів для тиску на Європу
Розвідка пояснила, як Лукашенко використовує мігрантів для тиску на Європу
Орбан запропонував Україні залишитися «буферною» державою
Орбан запропонував Україні залишитися «буферною» державою
Ще один європейський лідер заявив про визнання Палестини державою
Ще один європейський лідер заявив про визнання Палестини державою
Таїланд заявив про відбиття нападу Камбоджі
Таїланд заявив про відбиття нападу Камбоджі
Сполучені Штати заявили про ліквідацію ватажка ІДІЛ у Сирії
Сполучені Штати заявили про ліквідацію ватажка ІДІЛ у Сирії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
267K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 липня 2025
16K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
14K
Пішов з життя легендарний хокеїст, який був триразовим призером Олімпіад
12K
ДБР розслідує загибель нардепа Рущишина: фото з місця аварії
11K
Міжнародний кримінальний суд звинуватив Угорщину в порушенні Римського статуту

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
Вчора, 16:03
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:43
25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 липня, 00:07
Буданов закликав вирішувати внутрішні суперечності шляхом відкритого діалогу
23 липня, 17:29

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua