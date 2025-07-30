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«Укрзалізниця» заявляє про рекордні обсяги перевезень

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Укрзалізниця» заявляє про рекордні обсяги перевезень

«Укрзалізниця» наростила обсяги перевезень до рекордних: можна обійтися без підвищення тарифів

«Укрзалізниця» відзвітувала про рекордні показники вантажоперевезень у травні та червні 2025 року – 16,3 млн тонн і 16,2 млн тонн відповідно. Це найвищі місячні обсяги з початку повномасштабної війни. Про це свідчить звіт про діяльність компанії. 

Для порівняння: у травні та березні 2024 року було перевезено 15,7 млн т і 16 млн т вантажів. Таким чином, останні два місяці стали новим піковим періодом для залізничної логістики.

У звіті зазначається, що зростання обсягів у червні 2025 року на 10,3% у річному вимірі пов’язане з обробкою перехідних ручних перевізних документів філією Єдиного розрахункового центру.

Раніше в «Укрзалізниці» прогнозували, що загальний річний обсяг перевезень у 2025 році знизиться на 10 млн тонн – до 165 млн т. Через це керівництво ініціювало підвищення вантажних тарифів – для покриття прогнозованих збитків.

У 2024 році компанія отримала 20,39 млрд грн операційного прибутку від вантажних перевезень. Значна частина цих коштів була спрямована на покриття збитків від пасажирських перевезень у межах механізму крос-субсидування.

Бізнес-спільнота неодноразово критикувала цю практику як економічно необґрунтовану. Представники бізнесу звернулися до уряду з проханням врахувати компенсації «Укрзалізниці» у проєкті Державного бюджету на 2026 рік. Відповідні пропозиції були адресовані Мінфіну та Міністерству розвитку громад і територій.

Теги: Укрзалізниця перевезення транспорт

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