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«Укрзалізниця» анонсувала нові рейси на серпень

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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«Укрзалізниця» анонсувала нові рейси на серпень
Квитки вже доступні на офіційних ресурсах «Укрзалізниці»
фото з відкритих джерел

На всіх додаткових маршрутах використовуватимуться купейні вагони з місцями для сидіння

У серпні для українців з’явилась можливість скористатись додатковими потягами, які призначила «Укрзалізниця». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Додаткові рейси стосуються маршрутів між Києвом, Одесою, Вінницею та Кривим Рогом.

Поїзди курсуватимуть за наступним графіком:

  • №708/707 Одеса – Вінниця вирушатиме з Одеси та Вінниці 1 та 3 серпня;
  • №740/739 Київ – Кривий Ріг і №753/754 Кривий Ріг – Київ будуть у дорозі 31 липня, а також 2, 4, 6, 8 та 10 серпня;
  • №275/276 Київ – Вінниця курсуватиме 1 та 3 серпня.

Зазначається, що на всіх маршрутах використовуватимуться купейні вагони з місцями для сидіння. При цьому там не буде комплектів білизни, тому пасажирам слід звертати увагу на відповідну позначку при виборі потяга.

Квитки вже доступні на офіційних ресурсах «Укрзалізниці». Що стосується поїздів до/з Кривого Рогу, то продаж буде відкрито найближчим часом.

Нагадаємо, під час посадки пасажирів у поїзди буде посилена перевірка з боку залізничників.

Також нещодавно, «Укрзалізниця» відреагувала на суспільне невдоволення стосовно того, що наразі проблематично купити квиток на потяг у потрібному напрямку. Компанія закликала пасажирів купувати квитки не у касах, а через додаток, наголошуючи, що так буде більше шансів встигнути оформити собі місце. Водночас під дописом «Укрзалізниці» користувачі соцмереж висловлюють обурення: квитки розбирають за лічені секунди, а потім перекупи перепродають їх за ціною удвічі-утричі вищою за номінал.

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Теги: Вінниця Київ потяг Укрзалізниця

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