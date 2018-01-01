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    Економіка та фінанси

    Мінагрополітики: нові санітарні обмеження на прийом молока у населення не вводилися

    «В умовах, коли 80% молока збирається в господарствах населення, держава має приймати дуже зважені рішення», зазначають у профільному міністерстві
    Жодних нових санітарних обмежень на прийом молока у населення з 1 січня 2018 року не вводилося. А до дії нових норм ДСТУ, введення яких заплановане на 1 липня 2018 року, у Мінагрополітики є досить суттєві претензії, оскільки за багатьма параметрами стандарт не відповідає європейським нормам. Про це повідомляє прес-служба уряду. «Ми не
    • Сьогодні, 03:55
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    Молоко
    Молоко

    «В умовах, коли 80% молока збирається в господарствах населення, держава має приймати дуже зважені рішення», зазначають у профільному міністерстві

    Жодних нових санітарних обмежень на прийом молока у населення з 1 січня 2018 року не вводилося. А до дії нових норм ДСТУ, введення яких заплановане на 1 липня 2018 року, у Мінагрополітики є досить суттєві претензії, оскільки за багатьма параметрами стандарт не відповідає європейським нормам.

    Про це повідомляє прес-служба уряду.

    «Ми не робимо жодної різниці при контролі якості молока у індивідуальних та колективних господарств. Мова йде лише про контроль його якості, котрий існує і зараз і є абсолютно узгоджений з європейськими нормами якості вже два роки.

    Про те, що реально проблем в даній царині не існує, говорить те, що понад 90% вітчизняного молока, що виробляється селянськими господарствами, відповідає нормам харчової продукції», - прокоментував ситуацію перший заступник міністра аграрної політики і продовольства України Максим Мартинюк.

    «В умовах, коли 80% молока збирається в господарствах населення, коли від функціонування ринку сирого молока залежить добробут сотень тисяч селян - держава має приймати дуже зважені рішення і Мінагрополітики завжди буде відстоювати саме інтереси дрібних селянських господарств», - відзначив Мартинюк. 

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