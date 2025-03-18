Рахункова палата провела аудит американської допомоги і оприлюднила результати

Кошти США були використані чітко за призначенням

Упродовж 2022-2024 років США надали Україні понад $30 мільярдів прямої бюджетної підтримки. Ці кошти були використані відповідно до укладених угод. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інформацію Рахункової палати України, оприлюднену за результатами аудиту.

Як зазначає пресслужба Рахункової палати, отримані кошти було реалізовано через кілька основних угод:

проєкт «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine) – 27,05 млрд доларів, з них для ПФУ – 12,7 млрд доларів;

додаткова угода № 8 до Угоди про виконання завдання у сфері розвитку (09.07.2022 № TF0B9122) – 1,7 млрд доларів;

грант Цільового фонду багатостороннього донорського співробітництва (21.04.2022 № TF0B8350) – 1,1 млрд доларів.

Загалом було здійснено чотири аудити:

фінансовий аудит гранту Цільового фонду багатостороннього донорського співробітництва;

аудит ефективності «Пряма бюджетна підтримка Уряду США та інших донорів для забезпечення життєво важливих потреб населення України в умовах війни»;

аудит ефективності «Пряма бюджетна підтримка США на початку військового вторгнення Росії в Україну: Запобігання колапсу та збереження стресостійкості української системи медичних послуг»;

аудит ефективності «Стійкість Пенсійного фонду України в умовах воєнного стану».

«Результати підтвердили, що фінансова підтримка, надана Україні США, використовувалася ефективно та відповідно до визначених цілей. Вона була вирішальним фактором стійкості країни, особливо на початку широкомасштабного вторгнення. Партнерські кошти дали змогу уникнути кризи у сфері соціальних виплат, своєчасно виплачувати пенсії та заробітні плати, підтримати систему охорони здоров’я та забезпечити базові гуманітарні потреби населення», – йдеться у повідомленні Рахункової палати.

У 2023 році США створили інститут моніторингу використання американської допомоги в Україні. Також на початку 2023-го в Києві працювали аудитори зі США, які перевірили цільове використання фінансової та безпекової допомоги.

«Главком» повідомляв, що у грудні 2022-го Сенат США схвалив проєкт бюджету країни на 2023 рік, причому $45 млрд доларів тоді було передбачено на допомогу Україні та союзникам. Загальна сума урядового бюджету-2023 становила $1,7 трлн.

Також стало відомо, що у листопаді 2024 року до Києва прибув головний інспектор Державного департаменту США Карделл Річардсон, відповідальний за моніторинг прозорості та підзвітності американської допомоги Україні.