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Металургія забезпечила понад 7% ВВП України у минулому році – дослідження

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Металургія забезпечила понад 7% ВВП України у минулому році – дослідження
Під час війни металургійні компанії продовжують підтримувати можливості державного бюджету щодо фінансування оборони та соціальних потреб
фото: depositphotos.com

Внесок українських металургів у ВВП збільшився до 7% у минулому році – дослідження

ГМК попри війну залишається ключовим сектором економіки України: його внесок у ВВП України збільшився до 7,2% у 2024-му (5,7% у 2023-му). Це стало можливим завдяки стабільній роботі морського коридору, і завдяки зростанню виробництва сталі та залізної руди. Про це йдеться у дослідженні GMK Center. 

«У 2024 році частка ГМК в економіці збільшилася за рахунок зростання виробництва сталі (+21,5%) і залізної руди (+55,2%). Стабільна робота «морського коридору» уможливила експорт з чорноморських портів України, що визначило позитивну динаміку випуску в металургійній галузі», – йдеться у дослідженні.

ГМК України поступово повертає позиції глобального гравця після відновлення експорту з чорноморських портів: у 2024 році Україна посіла 3-тє місце у світі серед найбільших експортерів чавуну, і повернулася в Топ-5 найбільших експортерів залізної руди.

«ГМК забезпечив 18,3% загальних капітальних інвестицій в українську промисловість у 2024 році, а сума капінвестицій на 8,3% вища, ніж у 2023 році. Більшість компаній заморозили великі інвестиційні проєкти, пов’язані з розвитком виробництва, через війну. Але їх відновлять щойно війна закінчиться і металургійний сектор стане рушієм промислового розвитку», – вказують аналітики.

Під час війни металургійні компанії продовжують підтримувати можливості державного бюджету щодо фінансування оборони та соціальних потреб. У 2024 році найбільші металургійні компанії галузі («Метінвест», «АрселорМіттал Кривий Ріг», «Інтерпайп», DCH Steel, Ferrexpo) сумарно сплатили майже мільярд доларів податкових платежів. Успішна робота металургійних підприємств критично важлива для обласних та місцевих бюджетів з точки зору надходження податків, наголосили у GMK Center.

Як відомо, за 5 років найбільші метпідприємства сплатили податків і зборів на суму 190 млрд грн, або $6,2 млрд. За підсумками 2024 року сплата податків і зборів чотирьох металургійних компаній становила 1,6% надходжень до бюджетів усіх рівнів. Але у разі зростання тарифів державних монополій, передусім вантажного тарифу «Укрзалізниці», бюджет ризикує втратити джерело прибутку, адже виробники почнуть закривати підприємства.

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Теги: промисловість металургія економіка

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