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Від запровадження європейського екомита українська металургія втратить $2 млрд – ЗМІ

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Від запровадження європейського екомита українська металургія втратить $2 млрд – ЗМІ
За 5 років найбільші метпідприємства сплатили податків і зборів на суму 190 млрд грн, або $6,2 млрд
фото: depositphotos.com

Українська металургія може втратити $2 млрд через європейський податок CBAM, маємо домовитися про відстрочку – ЗМІ

Сумарні потенційні втрати через CBAM для експорту української металургійної промисловості у 2030 році можуть скласти $1,6 млрд. Таке дослідження опублікував GMK Center. 

«У перший рік повноцінного впровадження CBAM український експорт чавуну та сталі може зіткнутися з необхідністю здійснення виплат у рамках механізму на суму $311 млн. Із часом негативний вплив посилюватиметься. Втрати за певними видами металопродукції оцінюються як наступні: чавун – $96 млн, сталеві напівфабрикати – $588 млн, прокат – $899 млн, труби – $39 млн, інші продукти – $25 млн», – вказує видання.

За даними аналітиків, вже до 2030 року CBAM може зробити неконкурентоспроможним український експорт цементу, добрив, чавуну, квадратних заготовок і сортового прокату, зважаючи на їхню вуглецевоємність і необхідність сплати європейського вуглецевого податку.

«З набуттям остаточної чинності CBAM, потенційні втрати інвестицій в українську економіку у 2026-2030 роках можуть скласти $2,7 млрд, можливі втрати експорту – 4,7 млрд. На тлі скорочення експорту й ВВП бюджети всіх рівнів недоотримуватимуть податкові платежі. Зокрема, у 2030 році сума недоотриманих податків може досягти $1,3 млрд», - наголосили в GMK Center.

З огляду на негативний вплив механізму транскордонного вуглецевого коригування на економіку, український бізнес зауважує необхідність участі держави у розв’язанні проблеми. Одним з варіантів може бути активна позиція уряду при перемовинах у рамках оновлення торгівельної угоди з ЄС, резюмують аналітики.

Як відомо, за 5 років найбільші метпідприємства сплатили податків і зборів на суму 190 млрд грн, або $6,2 млрд. За підсумками 2024 року сплата податків і зборів чотирьох металургійних компаній становила 1,6% надходжень до бюджетів усіх рівнів. Але у разі зростання тарифів державних монополій бюджет ризикує втратити джерело прибутку, адже виробники почнуть закривати підприємства.

Раніше у Федерації роботодавців України порахували, що після набуття чинності у ЄС всіх положень механізму вуглецевого коригування CBAM, вже у 2026 році Україна може втратити 4,6% ВВП, а до 2034 року кількість робочих місць може скоротитися на 120 тисяч.

Нагадаємо, видання Politico заявило, що Європа однією рукою допомагає Україні з фінансуванням, а іншою – вводить вуглецеве мито CBAM, через який Україна буде щороку втрачати 1,4 млрд євро. Але цих збитків можна уникнути, якщо розпочати переговори з ЄС та отримати пільги, зокрема – відстрочення запровадження цього мита в Україні через війну.

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Теги: експорт Європа бізнес металургія Україна

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