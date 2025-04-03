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Міністерка економіки пояснила, що означають для України нові мита від США

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Міністерка економіки пояснила, що означають для України нові мита від США
Юлія Свириденко: Ми експортуємо до США понад 600 різних категорій товарів
фото: glavcom.ua

Свириденко про нові мита від США: Зараз в нас є шанси домовитись на інші умови

Міністерка економіки Юлія Свириденко назвала нові мита для України від президента США Дональда Трампа «не критичними». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Свириденко у Facebook.

«Що означають для України нові мита від США? Складно, але не критично. Для нас діятиме загальне мито на 10%. Якогось окремого вищого мита, як от у Молдови 31% чи у ЄС 20%, щодо України немає», – йдеться у дописі.

Міністерка економіки пояснила, що означають для України нові мита від США фото 1
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Свириденко зазначила, у 2024 році Україна експортувала до США $874 млн, з яких $363 припадало на чавун і ще $112 млн – труби. Натомість купили в Америці товарів на суму $3,4 млрд.

«Наші мита на американські товари досить низькі – на автомобілі ставка 10%, на вугілля і нафту – 0%. Тому зараз в нас є шанси домовитись на інші умови – американська заява чітко говорить про таку можливість», – додала Юлія Свириденко.

Міністерка економіки пояснила, що якщо все залишиться як є, то американське універсальне мито вдарить в основному по малих виробниках: «Тому ми вже працюємо над тим, щоб для України були кращі умови».

«Ми експортуємо до США понад 600 різних категорій товарів (дуже різних – навіть гайкові ключі), з них 65 видів продукції – на суму більше $1 млн. Україна має, що запропонувати Сполученим Штатам Америки як надійний союзник та партнер. Від справедливих мит виграють обидві наші країни», – підсумувала міністерка економіки.

Нагадаємо, що 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових взаємних мит на імпортні товари, назвавши цей день «днем економічної незалежності». У список також потрапила Україна, для неї буде встановлена 10% мита на експорт товарів до США.

Міністр фінансів США Скотт Бессент закликав країни, які постраждали від нових торгівельних мит, запроваджених адміністрацією Дональда Трампа, утриматися від будь-яких відповідних дій. В ефірі Fox News Бессент повторив меседж у ще простішій формі: «Не мстіть. Якщо ви помститесь, буде ескалація». 

У соціальній мережі Х демократка Ненсі Пелосі зазначила, що нові мита спричинять хаос у економіці Сполучених Штатів і завдадуть шкоди американським родинам. «Безрозсудні тарифи Дональда Трампа спричинять хаос у нашій економіці, піднімуть ціни для споживачів і завдадуть шкоди працьовитим американським родинам. Це не стратегія – це найбільше підвищення податків для американського народу в історії», – написала вона.

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Теги: тарифи імпорт Мінекономіки Юлія Свириденко

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