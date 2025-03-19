Борис Джонсон емоційно відреагував на розмову Трампа та Путіна

Джонсон про Путіна: Він хоче зробити Україну васальною державою Росії

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловився про результати телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Джонсона в Х.

Як відомо, під час розмови очільник Кремля погодився припинити удари по енергетичних та інших інфраструктурних об'єктах, але відмовився від загального припинення бойових дій на фронті. На думку британського політика, це свідчить про небажання Росії вести справжні мирні переговори.

«Яка несподіванка ‒ Путін відкидає безумовне припинення вогню. Він хоче продовжувати бомбити і вбивати невинних українців. Він хоче роззброїти Україну. Він хоче, щоб Україна була нейтральна. Він хоче зробити Україну васальною державою Росії. Він не веде переговорів. Він сміється над нами», ‒ заявив Джонсон.

Раніше Джонсон відреагував на заяви Трампа про рейтинг Зеленського. У соціальній мережі Х Джонсон опублікував в пост, в якому зазначив: «Звичайно, рейтинги Зеленського не 4%. Насправді вони приблизно такі ж, як і у Трампа».

Нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Американський лідер заявляв, що з нетерпінням чекає на розмову з главою Кремля. Власне розмова політиків тривала понад дві години.

Після завершення переговорів і Кремль, і Білий дім опублікували підсумкові заяви. «Главком» порівняв версії США та Росії.

Крім того, російський диктатор заявив президенту США, що 19 березня, відбудеться обмін полоненими у форматі 175 на 175. Згодом Зеленський підтвердив обмін полоненими між Україною та Росією, та наголосив, що обмін був спланований ще раніше.

До слова, російський диктатор Володимир Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі.

Водночас буквально через годину росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську. Повідомляється, що росіяни вдарили по одній з підстанцій у місті. Місцеві жителі повідомляють, що у місті Слов'янськ частково зникло світло. Декілька районів повністю знеструмлені.