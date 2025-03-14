На озброєнні ЗСУ з’явився новий маневрений безпілотний комплекс

Інженери врахували рекомендації фронтових операторів БПЛА

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах безпілотні авіаційні комплекси WINFLY українського виробництва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Коптери комплексів WINFLY базуються на рамах декількох типорозмірів. Проєктуючи ці комплекси, інженери врахували рекомендації та досвід фронтових операторів БПЛА.

Зокрема, були застосовані певні рішення щодо підвищення безпеки екіпажів під час бойової роботи та стійкості дронів до ворожих засобів радіоелектронної протидії.

«Пташки» комплексів швидкісні та добре маневрують. Можуть уражати не лише польові укриття та наземні рухомі ворожі цілі, але й переслідувати та знищувати ворожі розвідувальні дрони», – зауважили в Міноборони.

Нагадаємо, у лютому цього року Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс «Відьмак».

Також у лютому на озброєння ЗСУ були взяті безпілотні авіаційні комплекси BATON українського виробництва.

А наприкінці грудня 2024-го Міноборони допустило до постачання безпілотний авіаційний комплекс «Щедрик». Такі «Щедрики» можуть виконувати завдання і під час сильного вітру, і в мороз, і в спеку.