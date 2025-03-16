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Влучання «шахеда» у будинок та розмова Рубіо з Лавровим: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Влучання «шахеда» у будинок та розмова Рубіо з Лавровим: головне за ніч
Пошкоджений будинок у Чернігові
фото: Дмитро Брижинський/Telegram

Влучання безпілотників зафіксовано в двох районах міста

Росія вдарила безпілотником по житловому будинку у Чернігові, Рубіо провів телефонну розмову з Лавровим, а Трамп слідкував за тим, як проходить бомбардування хуситів у Ємені. «Главком» зібрав головні події ночі проти 16 березня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Влучання дрона у будинок

15 березня окупанти атакували дроном п’ятиповерховий будинок у Чернігові. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського.

Брижинський зазначив, що влучання «шахедів» зафіксовано в двох районах міста.

«Один «шахед» влучив в пʼятиповерхівку, інший пошкодив два приватні будинки», – написав Дмитро Брижинський.

Розмова Рубіо та Лаврова

Держсекретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт Держдепартаменту США.

Сторони обговорили низку питань, зокрема підсумки нещодавніх зустрічей у Саудівській Аравії та подальші кроки для відновлення зв’язку між Вашингтоном і Москвою.

Удари США по Ємену

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочали масштабні військові удари по десятках цілей у Ємені. Ця операція спрямована не лише проти бойовиків-хуситів, а й має стати потужним сигналом для Ірану щодо укладення ядерної угоди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

На сторінці Білого дому у Х написали:

«Президент Трамп вживає заходів проти хуситів, щоб захистити судноплавні активи США та запобігти терористичним загрозам. Надто довго економічні та національні загрози Америки зазнавали нападів з боку хуситів».

Як повідомляє The New York Times, повітряні та морські атаки США були націлені на радари, системи ППО, ракетні та безпілотні комплекси. Основна мета – забезпечення безпеки міжнародного судноплавства в Червоному морі, яке хусити місяцями блокували своїми нападами.

Теги: війна Дональд Трамп військові бомбардування президент будинок системи ППО Марко Рубіо США Україна росія окупанти

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