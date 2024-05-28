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Мінекономіки повідомило, коли запрацює кешбек на українські товари

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Мінекономіки повідомило, коли запрацює кешбек на українські товари
Українці, купуючи вітчизняні товари, матимуть змогу повернути частину витрачених коштів на свою картку
фото: president.gov.ua/Офіс президента

У державному бюджеті на 2024 рік закладено 45 млрд грн на підтримку вітчизняного виробника за різними програмами

Запуск анонсованої в лютому програми «Український кешбек» буде реалізовано до кінця літа. Про це заявила очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко на презентації каталогу виробників української техніки для громад, повідомляє Liga.net.

«Напевно, ви чули про кешбек для українських товарів. Сподіваюсь, що у липні-серпні має бути запуск. Деталі ми потім розкажемо, але суть в тому, що українці, купуючи українські товари, будуть мати кешбек на свою картку. Це буде збільшувати лояльність до українського бренду і стимулювати українське виробництво», – сказала Свириденко.

Міністр розповіла, що у державному бюджеті на 2024 рік закладено 45 млрд грн на підтримку вітчизняного виробника за різними програмами.

Серед цілей, яке має на меті Міністерство економіки: розвиток виробництва через стимулювання попиту, інвестиції в реальний сектор економіки і збільшення несировинного експорту.

Нагадаємо, українці зможуть отримати компенсацію частини оплати за товари та послуги, вироблені в країні. Програма кеш беку «Купуй українське» запрацює вже цього року. Про це заявив президент Володимир Зеленський на презентації платформи «Зроблено в Україні».

За словами глави України, відповідне доручення він дав уряду, наразі цю програму розробляють, і вона повинна запрацювати вже цьогоріч.

До слова, в Україні в разі додаткової мобілізації значно збільшиться кількість військовослужбовців і держава потребуватиме 300 млрд грн на їх забезпечення. Тому народна депутатка від «Слуги народу», голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа запропонувала збільшити військовий збір та ввести податки на розкіш.

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Теги: Мінекономіки Юлія Свириденко гроші українці

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