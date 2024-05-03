Польща проводить масштабну перевірку мешканців: на що звертають увагу

Перевірка Головного управління статистики Польщі триватиме до 26 червня

Головне статистичне управління (GUS) розіслало понад 23 тис. листів по всій Польщі. Їх адресати можуть розраховувати на візит інтерв’юера: досліджуватимуть житлові умови, рівень і джерела доходу та матеріальне становище. Про це пише inPoland.

GUS збирає різноманітні дані про економіку та особисті фінанси громадян. Ця установа отримує інформацію різними способами, в тому числі шляхом прямих опитувань.

Як пояснили у статистичному управлінні, метою дослідження є отримання поточних та порівняльних даних про доходи, бідність, соціальне відчуження та інші аспекти умов життя в країнах ЄС. Учасники опитування обиралися рандомним способом. Інтерв’ю може бути проведено при особистій зустрічі, телефоном або в онлайн режимі. Опитування проводитиметься по всій країні Головним управлінням статистики з 22 квітня по 26 червня 2024 року.

Раніше стало відомо, що влада Польщі має намір підтримувати матеріально лише тих українців, які зможуть довести своє постійне перебування в країні. Таку постанову польське керівництво внесло до законопроєкту про підтримку українських біженців, які перебувають у Польщі з березня 2022 року.

За словами міністра національної оборони Польщі Владислава Косиняк-Камиша, існують випадки, коли українці отримували гроші та виїжджали з країни.