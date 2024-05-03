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Польща проводить масштабну перевірку мешканців: на що звертають увагу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Польща проводить масштабну перевірку мешканців: на що звертають увагу
Тисячі поляків отримають листи щодо перевірки їх доходів
фото із відкритих джерел

Перевірка Головного управління статистики Польщі триватиме до 26 червня 

Головне статистичне управління (GUS) розіслало понад 23 тис. листів по всій Польщі. Їх адресати можуть розраховувати на візит інтерв’юера: досліджуватимуть житлові умови, рівень і джерела доходу та матеріальне становище. Про це пише inPoland.

GUS збирає різноманітні дані про економіку та особисті фінанси громадян. Ця установа отримує інформацію різними способами, в тому числі шляхом прямих опитувань.

Як пояснили у статистичному управлінні, метою дослідження є отримання поточних та порівняльних даних про доходи, бідність, соціальне відчуження та інші аспекти умов життя в країнах ЄС. Учасники опитування обиралися рандомним способом. Інтерв’ю може бути проведено при особистій зустрічі, телефоном або в онлайн режимі. Опитування проводитиметься по всій країні Головним управлінням статистики з 22 квітня по 26 червня 2024 року.

Раніше стало відомо, що влада Польщі має намір підтримувати матеріально лише тих українців, які зможуть довести своє постійне перебування в країні. Таку постанову польське керівництво внесло до законопроєкту про підтримку українських біженців, які перебувають у Польщі з березня 2022 року.

За словами міністра національної оборони Польщі Владислава Косиняк-Камиша, існують випадки, коли українці отримували гроші та виїжджали з країни.

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Теги: влада фінанси українці гроші

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