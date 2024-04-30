Чи планує Естонія примусово повертати українських чоловіків додому: відповідь МВС країни

«Мобілізація – це питання, що стосується держави та її громадян»

Міністерство внутрішніх справ Естонії не планує примусово повертати додому українських чоловіків призовного віку, які законно проживають на території країни. Про це повідомила радниця відділу політики громадянства та міграції МВС Аннелі Вікс, пише Err.

«Мобілізація – це питання, що стосується держави та її громадян. Міністерство внутрішніх справ не має плану примусової репатріації громадян України, які законно проживають в Естонії і втекли через війну, зокрема громадян України, які належать до цільової групи можливої української мобілізації», – повідомила вона.

Видання зазначає, що станом на 26 квітня посвідку на проживання в Естонії на підставі тимчасового захисту мали 6500 українських чоловіків віком 18-60 років. За словами Вікс, якщо громадяни України мобілізаційного віку більше не зможуть обміняти свої прострочені паспорти на нові в посольстві України, то вони втратять можливість подорожувати.

«Однак відсутність чинного проїзного документа не обмежує можливості подачі заяви на отримання або продовження посвідки на тимчасове проживання. У тому числі на підставі тимчасового захисту», – додала радниця.

Також Аннелі Вікс наголосила, що чинний порядок допускає ідентифікацію або підтвердження особи на підставі інших доказів. Однак громадяни інших країн не можуть звернутися за візою за відсутності дійсного проїзного документа.

Як повідомлялося, президент Литви Гітанас Науседа і прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте заявили, що Литва має допомогти Україні повернути своїх чоловіків призовного віку, які проживають за кордоном. Однак це потребує консультацій на рівні Європейського союзу.

До слова, у міністерстві внутрішніх справ Німеччини запевнили, що рішення міністерства закордонних справ України тимчасово призупинити надання консульських послуг для громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, не вплине на статус біженців у ФРН. Натомість Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку.

Нагадаємо, що повернення військовозобов'язаних з-за кордону буде справедливим щодо тих чоловіків, які зараз в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час пресконференції з латвійським колегою Байбою Браже.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ наказало всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку. Про це йдеться у листі за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги.