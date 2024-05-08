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Посли Євросоюзу погодили відправку Україні заморожених активів РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Посли Євросоюзу погодили відправку Україні заморожених активів РФ
Понад $300 млрд заморожених активів РФ дозволить Україні фінансувати бойові дії до 2028 року
фото з відкритих джерел

Посли ЄС погодили останній крок щодо арештованих надприбутків від російських державних активів

Посли Європейського Союзу дійшли згоди щодо останнього кроку перед відправкою заморожених російських активів Україні. Про це повідомив кореспондент «Радіо Свободи» Рікард Джозвяк.

«Посли ЄС погодили останній крок – відправку арештованих надприбутків від російських державних активів, які заморожені в Європейському Союзі, до України», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Європейський Союз заявив, що нейтральні країни можуть відмовитися від плану використання прибутку від заморожених російських активів для закупівлі зброї для України.

Зокрема, Україні не вистачить заморожених активів Росії, аби покрити всі збитки внаслідок повномасштабної війни. Про це заявив очільник Національного банку України Андрій Пишний в інтервʼю «Ми-Україна». Пишний зазначив, що сума заморожених активів РФ складає близько $300 млрд.

Раніше Берлін категорично виступав проти планів Заходу щодо вилучення заморожених російських активів на відновлення та військову підтримку України

Як повідомлялося, близько 90% доходів, отриманих від заморожених російських активів, мають бути витрачені на закупівлю зброї для України.

До слова, отримання $320 млрд заморожених російських активів дозволить Україні фінансувати бойові дії до 2028 року.

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Теги: гроші посол фінансування журналіст Європейський союз

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